Una bona hibernació de la nostra piscina és garantia de mantenir la instal·lació en bon estat. Després d’haver utilitzat la piscina durant tots els mesos d’estiu ara arriba el moment d’hibernar i fer-ne també el manteniment que correspongui. Des de Piscines Gelmi, empresa especialitzada de Figueres amb una trajectòria i experiència de 15 anys, et donen tots els consells per planificar correctament aquesta hibernació.

Les proteccions per tancar el vas de la piscina són molt importants durant els mesos d’hivern. Un correcte tancament i protecció ens assegurarà allargar la vida de la piscina i tenir-la a punt per a la temporada vinent. Piscines Gelmi comercialitza diferents tipus de cobertes que s’adapten a tota mena de piscines. L’equip professional de Gelmi et pot assessorar en qualsevol moment sobre els diferents sistemes que hi ha al mercat i ajustar-se a cada necessitat. Cobrir la piscina també ens assegura mantenir-la neta. I un altre aspecte a tenir en compte i fonamental és que si blindem la piscina i la protegim de manera adequada ens estalviarem segons quins tractaments amb productes químics.

Quan arriba aquesta època de l’any també és un bon moment per portar a terme les petites reparacions que puguin haver sorgit com ara reparar el vas, canviar el revestiment, reparar els equips de filtració o altres accions. Tot plegat amb l’objectiu de deixar la piscina en condicions per a una nova temporada.

Ara també és una bona oportunitat per començar a treballar en el disseny i construcció si el que volem és fer una piscina nova. Podem aprofitar els mesos de tardor i hivern per planificar la nostra futura piscina per així, quan arribi la temporada de bany, ja estigui en condicions.

Gelmi és especialista en construcció de piscines, rehabilitació i manteniment tant d’instal·lacions privades com públiques i en l’àmbit turístic i l’avala una destacada professionalitat.