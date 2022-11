Allunya't d'aquell mal clima i gaudeix de l'’aftertelework’ canari

Les desavinences diàries entre companys de feina o l'arribada de l'hivern ens allunyen del bon clima. Però no hi ha amistat, per molt insofrible que sigui, que no se segelli amb un ‘aftertelework’ en el millor clima del món. I és que a les Illes Canàries tens milers de plans plens de bon rotllo. Aquí no només pots cuidar el teu costat més zen entre boscos de laurisilva, també et pots llançar en parapent, bussejar en aigües cristal·lines o descobrir els millors carnavals de l'arxipèlag. Pren-ne nota: la temperatura mitjana anual és de 23ºC, cosa que et permetrà fer activitats a l'aire lliure en qualsevol època de l'any. A més, les facilitats de transport i les distàncies curtes dins de les Illes faran que descobrir cada racó sigui molt confortable.

Descobreix més de 1.500 km de costa

Aquí podràs desconnectar de la pantalla i sentir la playlist “so del mar” quan vulguis. Hi ha platges verges, urbanes, accessibles, aïllades… en total més de 500 de diferents on perdre's! I totes es poden gaudir els 365 dies de l'any, gràcies a les més de 3.000 hores de sol anuals de l'arxipèlag canari.

Fes surf, busseja i pedala sense parar

El sol, el vent i la particular geografia de la costa canària fan possible la pràctica de multitud d'esports aquàtics com el surf, el surf de vela, el kitesurf o el pàdel surf. Si vols dominar les onades, aquí no et faltarà mai una taula on pujar després de teletreballar!

Sorprèn el teu paladar amb la gastronomia local

L'arxipèlag és terra de fusió i contrastos, cosa que dona lloc a una cuina amb molta identitat i sabor. Per això, al teu menú no hi poden faltar productes amb Denominació d'Origen Protegida com els vins volcànics i els formatges. És hora de canviar les hores extra per noves experiències gastronòmiques!

Impregna't de la cultura canària

Al teu ‘aftertelework’ illenc no li pot faltar una pinzellada de cultura i art, ja que aquí hi ha tradicions centenàries, festes populars úniques i molta artesania local per descobrir. A més, no hi ha res com deixar-se sorprendre per les històries que amaguen els carrers de ciutats i pobles canaris.

Perd-te entre boscos plens d'història

Quan apaguis l'ordinador, encén les ganes de natura. Recarrega't d'energia positiva i sent l'autèntica calma explorant senders de boscos mil·lenaris o observant paisatges volcànics inèdits. Si ets més de reptes d'alçada, no et pot faltar una pujada fins al pic del Teide: una ruta de ‘trekking’ exigent, però amb unes vistes que et deixaran sense alè.

Viu el lleure nocturn LGTBI