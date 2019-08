Audi Q7, ara més dinàmic i tecnològic

Audi fa uns mesos que presenta nombroses novetats pel que fa a la gamma SUV. A la nova generació del Q3 i el llançament del tot camí elèctric e-tron s'hi ha sumat recentment la presentació de la versió esportiva del Q8 -anomenada SQ8- i l'actualització del Q7, un dels SUV més icònics de la marca d'Ingolstadt.

Estèticament el nou Q7 adopta el llenguatge de disseny dels darrers models de la marca, i presenta uns canvis molt necessaris que actualitzen la seva imatge: la graella frontal octogonal disposa d'elements cromats, les entrades d'aire són noves, la il—luminació incorpora tecnologia Matrix led i a la part posterior destaca la motllura cromada que uneix els dos pilots.

A l'habitacle, les principals novetats se centren en l'apartat tecnològic, ja que al quadre d'instruments digital Audi Virtual Cockpit s'hi sumen dues grans pantalles de resposta hàptica que permeten controlar el sistema de climatització o multimèdia, i que ja hem vist en models com els A6, A7 i A8 o el Q8. Però la digitalització no només es tradueix a equipar noves pantalles, sinó també a oferir elements com el Head-Up Display, el sistema de navegació MMI amb connexió 5G i punt wifi, la il—luminació d'ambient, l'equip de so Bang & Olufsen 3D o l'assistent de veu Alexa d'Amazon. En l'apartat de seguretat, el Q7 pot disposar dels elements més avançats de la marca alemanya, com ara l'assistent de canvi de carril, la frenada d'emergència, el control de creuer adaptatiu, l'assistent de conducció en embussos o l'Audi Emergency Assist.



Tecnologia mild-hybrid de sèrie

La marca no ha anunciat encara quines motoritzacions estaran disponibles al Q7, però sí que ha confirmat que inicialment es podrà escollir amb dues motoritzacions dièsel i que posteriorment n'arribarà una de gasolina. També s'ha anunciat que tots els propulsors disposaran de la tecnologia Mild-Hybrid de sèrie, que amb un motor elèctric de 48 volts ajudarà a reduir els consums.