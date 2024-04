Com obtenir fins a 15 litres de combustible extra en proveir el cotxe

El preu dels carburants es troba disparat una vegada més, i és probable que continuï augmentant de cara a la temporada d'estiu. Per això, som molts els que busquem mètodes o trucs per estalviar diners a l'hora de proveir el nostre vehicle, però el cert és que no hi ha un 'miracle' com a tal. El que sí que es pot fer per obtenir fins a 15 litres de combustible extra en proveir és seguir un senzill procés que té cada vegada més seguidors.

Així pots obtenir uns quants litres de benzina 'extra'

Quan la mànega de la benzinera salti en indicar que el dipòsit és ple, prem el botó circular situat al costat del conducte d'entrada de combustible. Si ho fas correctament, escoltaràs un so semblant al d'obrir un producte que es troba envasat al buit. En aquell moment, sortiran els gasos que s'hagin acumulat a l'interior dels conductes.

Un cop hagis purgat tots els gasos, pots continuar omplint el dipòsit amb més combustible encara que la mànega saltés la primera vegada. Això sí, assegura't de tancar de forma correcta el dipòsit per evitar possibles vessaments als primers quilòmetres de recorregut, i sobretot als revolts.

A més, recomanem repostar de forma lenta per evitar que el carburant formi escuma que ocupi espai al conducte i generi aquests gasos.