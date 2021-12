Mobilitat EFICIENT I SOLIDÀRIA

La gran majoria de fabricants d’automòbils tenen un model que es presenta com a clar exponent de la seva trajectòria. I en el cas de la marca italiana Fiat aquest és, indubtablement, el 500. Un model que ha sabut adaptar-se i evolucionar al llarg dels seus 64 anys d’història, per consolidar-se actualment com el principal pilar sobre el qual s’assenta l’estratègia de marca.

Tot plegat ho ha aconseguit gràcies a una estètica diferenciadora i a la recent incorporació al mercat dels elèctrics. Valors afegits que Fiat ha decidit reforçar amb tocs de personalitat pròpia, evidents amb l’aparició del nou acabat Red per a la gamma 500.

Es tracta d’una terminació molt exclusiva que neix de l’acord signat entre Fiat i l’ONG liderada per Bono, el cantant d’U2, i el filantrop Bobby Shibver, les accions del qual s’han destinat a la captació de fons per a la lluita contra diverses malalties com ara la SIDA, la tuberculosi o la Malària. Actualment aquesta ONG s’està centrant principalment en la vacunació contra la Covid-19.

personaliTAT «red»

Amb el color vermell com a protagonista, lamarca italiana ha confeccionat una completa gamma de versions que prenen com a base els 500 de tres portes i Cabrio, el 500X, el 500L i l’elèctric 500e, amb el compromís de recaptar fons per a aquesta institució. Una sèrie de models que es produiran, de moment, durant tres anys i sempre associats a una exclusiva terminació que estarà disponible amb quatre colors de carrosseria; vermell, negre, gris i blanc.

D’aquesta manera els 500 Red es caracteritzen per la gran quantitat de detalls que llueixen i que, com no podia ser d’una altra manera, estan acabats en color vermell. La marca els ha repartit per la carrosseria, els logotips, les carcasses dels retrovisors o les llantes d’aliatge, a més d’als cromats dels marcs de les finestres.

Aquest ambient també es trasllada a l’interior, concretament a la franja del quadre de comandaments, a les estoretes o als exclusius seients fabricats amb fil Seaqual, derivat de plàstics recuperats del mar. Precisament és a l’apartat dels seients on els 500 Red ofereixen la seva característica més cridanera, ja que estan disponibles en color vermell, negre o en una original combinació vermella per al seient del conductor i negra per a les places restants. En el cas del model estrella de la gamma, el 500e, aquesta versió especial està disponible amb els dos nivells de potència i bateria; 95 CV i 23,7 kWh amb 190 km d’autonomia o 118 CV i 42 kWh amb 320 km.

D’aquesta manera els 500e Red se situen just per sobre de l’acabat Action (que es manté com a model d’accés a la gamma amb una única variant de 190 km d’autonomia), situant-se al capdamunt dels Icon i La Prima, tots dos amb la versió de motor i bateria superior.

Els preus del 500e Red parteixen des dels 27.650 euros per al model de 3 portes amb la bateria més petita i arriben fins als 34.850 euros del Cabrio amb la bateria de més capacitat. Unes xifres a les quals se’ls hi pot aplicar els ajuts de fins a 7.000 euros del Pla MOVES III, dels quals Fiat n’aporta fins a 2.500 euros si financem amb la marca i desballestem un vehicle.