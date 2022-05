EFICIÈNCIA per a tots els públics

La conversió al cotxe elèctric ha suposat una autèntica revolució per a cadascun dels integrants de la indústria de l’automoció. Un nou escenari en el qual Opel s’està movent amb rapidesa. La marca alemanya ha presentat els plans d’electrificació d’una gamma que cada cop té més alternatives de contrastada eficiència.

Una oferta sòlida que s’anirà reforçant de manera constant per arribar al 2024 amb almenys una variant electrificada per a cada model del seu catàleg. Com a properes fites destaquen l’arribada el 2023 dels 100% elèctrics Astra-e i Rocks-e, un quadricicle que es pot conduir des dels 15 anys. L’any 2024 es llançarà una versió d’hidrogen del Vivaro, i un any després arribarà el Manta-e.

Aquest darrer model és un vehicle molt icònic, el nom del qual va ser utilitzat al prototip GSE Elktromod que rememorava aquest carismàtic cupè, però que la marca ha anunciat aquesta mateixa setmana que es llançarà sota una configuració crossover compacta de marcat accent esportiu. El següent i definitiu pas serà l’any 2028, quan Opel es convertirà en una marca de models exclusivament elèctrics.

electriciTAT en toTs ELS FRONTS

Actualment Opel disposa d’un total de 12 versions que recorren a diferents nivells d’electrificació, de les quals 9 estan a la venda al mercat espanyol.

Començant per la gamma «e» purament elèctrica, la marca del llamp disposa dels Corsa-e i Mokka-e. Dues alternatives de mida similar enquadrades en els segments dels utilitaris compactes i B-SUV, en què amb prou feines tenen competència directa. En tots dos casos es recorre a un motor de 100 kW (136 CV) i 260 Nm de parell instantani. Un grup motriu que s’associa a una bateria amb què el Corsa-e aconsegueix una autonomia de 359 km, mentre que la del Mokka-e se situa en 330 km.

Per mida, un esglaó més amunt es troba la nova gamma Astra, que arribarà de forma imminent al mercat i ho farà acompanyada de dues versions híbrides endollables de 180 CV i 225 CV, amb una autonomia elèctrica propera als 60 km.

crossover «phev»

Per al Grandland, el vaixell insígnia de la sèrie SUV d’Opel, l’electrificació passa per l’alternativa híbrida endollable amb dues alternatives clarament diferenciades. D’una banda el recentment renovat crossover disposa d’una versió d’entrada de tracció davantera i 224 CV de potència, a més d’una autonomia elèctrica de 61 km. Per sobre se situa el Grandland Hybrid4 amb 300 CV de potència, que equipa un motor elèctric a cada eix que el dota de tracció a les quatre rodes i de 66 quilòmetres d’autonomia «zero emissions».

Com passa a la resta de la gamma Opel «e», el fabricant alemany ha configurat un programa d’ofertes amb l’objectiu d’apropar aquestes noves tecnologies de propulsió a l’usuari mitjançant interessants campanyes promocionals que, unides a les ajudes estatals del Pla MOVES, fan més propera la possibilitat de fer el definitiu pas elèctric.