Tecnologia per a tota la FAMÍLIA

peugeot ha experimentat una enorme transformació en els darrers anys. Uns canvis que han portat la marca francesa a obtenir un sòlid lideratge al nostre mercat durant els darrers quatre exercicis. La nova identitat estètica, el notable augment de qualitat (tant percebuda com en durabilitat) i l’excel·lent dinamisme de tota la seva gamma són responsables directes de l’èxit de models com el 3008, el 208, el 2008 i, més recentment, l’atractiu 308 que avui ens ocupa. Concretament la versió que publiquem a les nostres pàgines correspon a la variant familiar 308 SW.

Si el compacte normal ja resulta original i atractiu, el 308 SW manté l’imponent frontal d’aquest model però encara resulta més estilitzat gràcies al notable creixement en la seva longitud, que passa dels 4,36 als 4,64 metres. També s’ha incrementat la distància entre eixos en sis centímetres, de manera que ara ofereix unes places posteriors més espaioses i un generós maleter que no només disposa de 608 litres de capacitat (548 litres en les versions híbrides), sinó que resulta molt utilitzable gràcies a la seva baixa superfície de càrrega, la seva porta elèctrica, el seu doble fons compartimentat o els seus seients posteriors abatibles en tres parts.

NOUS CODIS ESTÈTICS

En passar al seu interior el primer que sobta es la gran quantitat d’espai disponible, quelcom esperable d’aquest model. També sorprèn (per més que ja sigui un element habitual a la marca) el peculiar i-Cockpit, format per un volant petit i un quadre digital que es llegeix per sobre i no a través del mateix.

Els seients són confortables i subjecten bé el cos, les superfícies i plàstics són de disseny afinat i estan ben ajustats, i la qualitat dels materials és excel·lent. L’infoentreteniment i la connectivitat s’encomanen a una pantalla de 10 polzades i ofereix tot allò exigible a un cotxe actual, com per exemple el carregador sense fils per al telèfon o la connexió Apple Car Play o Android Auto, també sense fils.

Com correspon a un model amb un marcat accent viatger, Peugeot proposa dues motoritzacions de gasolina amb 110 i 131 CV i un dièsel de 131 CV. El canvi de marxes pot ser manual de sis velocitats o automàtic de vuit, i també està disponible amb dues variants híbrides de gasolina amb 179 i 224 CV, en aquest cas associades exclusivament al canvi automàtic de 8 velocitats. Ambdues comparteixen la mateixa bateria d’ions de liti amb 12,4 kWh de capacitat que, amb el carregador de serie, es recarreguen en 7,05 hores en un endoll estàndard de 8 A o en 3,5 hores en una de 16 A –opcionalment està disponible amb un carregador de 7,4 kW que redueix el temps de càrrega a 1,55 hores. Peugeot homologa una autonomia elèctrica de 60 km segons la normativa WLTP.

A la nostra prova vam tenir l’oportunitat de rodar amb el 308 SW Hybrid 180 e-EAT8, un model que ens va deixar gratament sorpresos tant per la seva suavitat i silenci de marxa com per la seva facilitat de conducció. Tal com esperàvem l’acceleració és brillant -7,7 segons de 0 a100 km/h- i s’acompanya d’una excel·lent estabilitat en tot tipus de traçats, dibuixant els revolts amb precisió i, gràcies a l’excel·lent tarat de les seves suspensions, sempre amb un òptim compromís entre fermesa i confort. El que no esperàvem és l’àgil i maniobrable que resulta, atesa la seva mida i el seu pes.

Amb un generós equipament als tres nivells d’acabat disponibles i un bon nombre d’opcions amb què configurar-lo al nostre gust, el 308 SW es ​mou en una forquilla de preus que arrenca en uns ajustats 24.950 euros per a l’Active Puretech 110, passa pels 30.250 euros de l’Allure BlueHDi 130, els 35.480 euros de l’Active Hybrid 180 e-EAT8 i arriba als 44.380 euros de la versió més potent i equipada, el GT Hybrid 225 e-EAT8. Realment aquest model només resulta 900 euros més car que els homòlegs de gasolina, que al nostre parer estan sobradament justificats. Com podem comprovar existeix un 308 SW per a tots els gustos i pressupostos. Normal, tenint en compte que estem davant d’un familiar tan pràctic com atractiu.