Nova era HÍBRIDA

nissan continua amb la seva simfonia de models amb l’arribada del nou Nissan Juke Hybrid. Es tracta de la versió híbrida del crossover compacte del segment B amb què la marca vol presentar una oferta sòlida en matèria de transició a l’electrificació. De fet, actualment la gamma electrificada de la marca està formada per aquest nou model, pel Qashqai e-Power i pel Nissan Ariya 100% elèctric. Amb el Juke Hybrid Nissan obre una finestra a una tecnologia que fins ara no havia utilitzat a la seva gamma.

La diferenciació del Juke Hybrid arriba, evidentment, de la mà de la mecànica. Es tracta d’una tecnologia ja provada en altres models de l’Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, i el Renault Captur eTech n’és el millor exemple. La bateria que es fa servir és la mateixa que la del model francès (1,2 kWh), tot i que en aquest cas està refrigerada per aigua i alimenta un petit motor elèctric (36 kW o 49 CV i d’origen Renault) associat a un propulsor d’1.6 litres i quatre cilindres de benzina (d’origen Nissan) que proporcionen una potència total de 145 CV. També incorpora un generador d’alt voltatge de 15 kW. Aquest conjunt disposa de tres modes de conducció; Eco, Normal i Sport.

El sistema de funcionament d’aquest model híbrid permet arrencar en mode 100% elèctric i rodar sense activar el motor de combustió. Estem davant d’una tecnologia eficient i que, segons apunten des de la marca, pot realitzar una conducció elèctrica urbana a velocitats de fins a 55 km/h. La gestió del motor maximitza automàticament el funcionament en mode elèctric i incorpora al quadre de comandaments un botó EV que es pot utilitzar en qualsevol moment per forçar la marxa en mode elèctric. Així, sempre que l’estat de càrrega de la bateria ho permeti, el Juke Hybrid funciona com a vehicle 100% elèctric.

Frenada i e-Pedal

La frenada regenerativa del nou Juke Hybrid també és un dels seus punts forts. El motor elèctric actua com a generador captant l’energia cinètica. Es combina la frenada de fricció tradicional amb la regenerativa, obtenint una major eficiència tant en la força de la frenada com en la recuperació de l’energia.

A més, entre les tecnologies que fan del Juke Hybrid una bona oferta podem destacar l’e-Pedal. Aquest sistema de Nissan permet controlar el moviment de l’automòbil exclusivament amb el pedal de l’accelerador. Quan aixequem el peu s’aplica una frenada moderada (de fins a 0,15 g) i el cotxe desaccelera. La frenada addicional fent servir el pedal de fre només és necessària per desaccelerar de forma més contundent, tot i que també cal per aconseguir la parada completa. En aquest sentit, la funció de retenció automàtica es pot seleccionar per obtenir més comoditat. Des de la marca ens asseguren que el 75% de l’ús del model serà en mode híbrid, ja que els trajectes diaris no solen superar els 45 km.

NOUs detalls

Un cop analitzades les novetats tecnològiques d’aquest nou model, ara és hora de fer un repàs als canvis estètics del Nissan Juke Hybrid.

En línies generals no s’han introduit moltes modificacions, més enllà d’una graella davantera redissenyada que ara disposa al seu centre del nou logotip de la marca. Tant al lateral com a la part posterior s’introdueix el logo Hybrid, alhora que també s’estrena el color Magnetic Blue i les llantes Aero de 19 polzades. També destaca pel seu aleró. Cal tenir present que la capacitat del maleter passa dels 422 litres de la versió de combustió fins als 354 litres.

Al seu interior s’hi veuen pocs canvis. A la instrumentació el rellotge dret mostra la velocitat, mentre que l’esquerre presenta un indicador de potència. A la part inferior del rellotge esquerre hi trobem un indicador que mostra l’estat de càrrega de la bateria. Disposa d’una pantalla de 7 polzades ubicada entre els dos rellotges que mostra una representació visual del flux de potència. El botó d’accionament del sistema e-Pedal es troba a la consola central (darrere del fre d’estacionament elèctric), mentre que el botó per activar el mode 100% elèctric es troba entre les sortides d’aire centrals. Quan s’activen l’e-Pedal i el mode EV apareixen indicacions visuals a la part inferior de la instrumentació.

La marca ofereix una versió de llançament Juke Première Edition que té un preu de 32.250 euros, amb una producció limitada a Espanya a tan sols 350 unitats. A partir d’aquí l’oferta està formada pels nivells d’acabat N-Connecta (des de 31.350 euros) i la versió N-Design, que té un preu de 32.450 euros. Per a la variant Tekna, la més equipada de la gamma, la tarifa oficial se situa en 34.200 euros.