Un elèctric d’allò més PROFESSIONAL

De forma estàtica el grup Stellantis va presentar a Madrid, a l’espai hub de Stellantis&You del carrer doctor Esquerdo, el nou E-Doblò, el primer vehicle Fiat totalment elèctric construït a la factoria de Vigo i que serà exportat a tots els mercats. Es tracta de la cinquena generació d’aquest model (la primera es va llançar l’any 2000), que va un pas més enllà en el procés d’electrificació de la marca italiana.

Enfocada a les necessitats diàries de famílies, empreses i autònoms, el nou Doblò i la seva versió elèctrica E-Doblò presenten solucions enginyoses i innovadores que fan més fàcil i encara menys estressant la conducció en trajectes urbans. Aquest model representa una fita decisiva en l’objectiu de Fiat d’oferir, si més no, una alternativa elèctrica a Europa l’any 2024 per convertir-se en una marca d’automòbils i vehicles professionals totalment elèctrica a partir del 2027.

El Fiat E-Doblò permet una autonomia de 285 quilòmetres, equipa una bateria de 50 kWh i un motor que ofereix 100 kW (136 cavalls) de potència. Aquests components mecànics permeten una velocitat màxima de 130 quilòmetres per hora. El Quick Charge Mode, de fins a 100 W, permet carregar en corrent continu el 80 per cent de la bateria en només 30 minuts.

Juntament amb la versió elèctrica hi trobem disponibles dues versions dièsel: la primera, d’1.5 litres i 100 CV, està disponible només amb transmissió manual, mentre que la segona, també d’1.5 litres però amb 130 CV, pot anar associada a una caixa automàtica de 8 velocitats. D’altra banda, al nova Doblò també es pot escollir amb un motor gasolina d’1.2 litres i 110 CV.

Tant la E-Doblò com la versió amb motors tèrmics es configura en dues mides de carrosseria (amb longituds de 4,70 i 4,75 metres) i també en dues altures, d’1,80 i 1,84 metres. La capacitat és de 4,4 metres cúbics i pot carregar fins a 1.000 quilograms en la versió Maxi. Al seu interior, el nou Doblò pot transportar objectes de fins a 3 metres de longitud a la versió de carrosseria curta i de 3,4 metres a la versió Maxi. Oferint una silueta reconeixible immediatament, la nova Doblò presenta unes proporcions ben equilibrades, així com unes línies fluides no agressives però robustes.

El confort dels professionals que passen vuit hores o més a bord del seu vehicle ha estat una qüestió prioritària en el disseny del nou Fiat Doblò. Tot plegat es nota en aspectes com l’aïllament acústic o la suspensió, pensada per reduir al màxim cops i vibracions. Les Magic Features d’aquest model sumen modularitat, sostenibilitat i seguretat a aquest model, que es converteix en un company de treball fiable i polivalent.

Al volant, el conductor pot triar entre diferents modes de conducció: Normal, Eco i Power. Cada mode modifica la resposta de conducció del vehicle, millorant i optimitzant el rendiment: es recomana Normal per conduir en trànsit regular; Eco per millorar l’estalvi de combustible i Power per disposar de la potència màxima del vehicle.

En l’apartat tecnològic el nou Fiat Doblò està equipat amb 17 funcions d’ajuda a la conducció, entre les quals hi trobem les més avançades del mercat. En son un bon exemple el sistema de reconeixement automàtic de senyals de trànsit, l’Active Safety Brake, el Lane Keeping Assist, el Head-Up Display i , en les versions Van, el control de tracció intel·ligent Grip Control System o el Hill Descent Control, per enfrontar-se amb total seguretat a pendents de més del 3%.

A més, el nou Fiat Doblò equipa el Magic Mirror, un mirall retrovisor digital que ofereix tres vistes diferents: mirall retrovisor tradicional, una vista completa de l’àrea del punt cec i una càmera d’estacionament posterior que millora la visibilitat i la seguretat . Finalment, gràcies al Magic Plug (disponible només al Fiat E-Doblò), és possible utilitzar l’energia elèctrica produïda per la bateria per a necessitats de conversió específiques, com ara carregar la nevera portàtil o fins i tot un banc de treball per a eines elèctriques.