Stellantis està definint, marca a marca, el camí cap a l’electrificació. I és que cal recordar que, segons el seu pla estratègic Dare Forward, la seva principal ambició és ser neutral en emissions de cara al proper any 2038. Aquest objectiu no s’aconsegueix només amb cotxes elèctrics, però jugaran una part vital d’aquest full de ruta. És per això que el grup ja ha anunciat el camí que seguiran marques com Maserati o la renascuda Lancia. Ara és el torn de Jeep, una de les seves marques més icòniques i que arrencarà la seva ofensiva elèctrica amb quatre cotxes 100% zero emissions que arribaran al mercat el proper any 2025.

Aquests quatre primers vehicles seran els abanderats d’un procés d’electrificació que culminarà amb una Jeep convertida en marca 100% elèctrica a Europa l’any 2030. Per a altres mercats com el nord-americà el procés serà una mica més lent, amb l’objectiu d’aconseguir que aquell mateix any el 50% de les vendes siguin de cotxes zero emissions. «Volem ser els líders global de SUV electrificats», afirma Christian Meunier, conseller delegat de la marca.

El punt de partida és molt bo, amb una gamma ja plenament electrificada que disposa de versions 4XE híbrides endollables a tots els cotxes i e-Hybrid microhíbrides per als Compass i Renegade. Tot i això, la marca no disposava encara d’un cotxe 100% elèctric, cosa que canviarà a partir del proper 17 d’octubre. I és que en aquesta data es presentarà, al Saló de París, el nou Avenger elèctric.

Jeep Avenger, Recon i Wagoner S

Els tres primers vehicles elèctrics de Jeep seran l’Avenger, el Recon i el Wagoneer S. El primer d’aquests tres, el disseny exterior del qual ja havia estat revelat juntament amb el pla Dare Forward que abans citàvem, serà un tot camí compacte que oferirà, segons la marca, 400 quilòmetres de autonomia. Jeep no ha revelat detalls importants com la capacitat de la bateria o la potència, però sí que ha promès una capacitat off-road destacable i un desplegament tecnològic significatiu. Tocarà esperar fins al 17 d’octubre per respondre totes les incògnites. A partir d’aquell dia la marca obrirà la fase de reserves per a clients, però les primeres entregues no estan previstes fins a l’any que ve.

L’Avenger es produirà a la planta que Stellantis té a Tychy, Polònia, des d’on s’exportarà als mercats europeus i a països com el Japó i Corea del Sud. No arribarà ni als Estats Units ni a la Xina.

El segon serà el Recon, un totterreny amb totes lletres que en aquest cas sí que trepitjarà terreny nord-americà. De fet, es produirà als Estats Units a partir del 2024, any en què hauria d’arribar també a Europa. El Recon, com va dir Jeep a la presentació del seu pla d’electrificació, serà «100% Jeep i 100% elèctric». És a dir, un SUV de proporcions generoses i amb una silueta quadrada inspirada en els vehicles més icònics, com el Wrangler o el Willys.

Per a aquest vehicle Jeep garanteix una capacitat off-road excel·lent, o com diuen a la marca, «Trail-rated». Tot plegat gràcies a elements com el sistema Selec-Terrain i l’e-locker en els dos eixos per adaptar-se a les exigències del terreny i la superfície. Disposarà, com no podia ser d’una altra manera, de remolc, pneumàtics off-road i proteccions per tot arreu. El sostre es podrà obrir de manera automàtica i, com als totterrenys clàssics, es podran extreure les portes. Se’n desconeix l’autonomia i la resta de característiques tècniques.

Finalment, el tercer elèctric confirmat per a Europa, a falta de saber quin serà el quart que arribarà l’any 2025, serà el Wagoneer S. Es tracta d’un SUV més orientat al mercat premium i de luxe que als terrenys complicats. En aquest cas Jeep sí que ha donat detalls interessants, com una autonomia de 640 quilòmetres, una potència de 600 CV i la capacitat de fer el 0 a 100 km/h en 3,5 segons. El Wagoneer S també es produirà a partir del 2024 i arribarà primer a Amèrica del Nord, mercat al qual seguirà l’europeu.