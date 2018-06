Brasil tampoc convenç i empata amb Suïssa

La selecció de Brasil ha començat aquest diumenge la seva participació al Mundial amb un decebedor empat per 1-1 davant Suïssa, gràcies a un gol de Philippe Coutinho previ al gol rival de Steven Zuber, un resultat que ha sembrat certs dubtes de cara a seu Grup I després de la disputa de la primera jornada.

Els pupils de 'Tite' han signat contra Suïssa en el Rostov Arena un sofert debut mundialista, mostrant alhora galons de favoritisme i desconnexions en la creació de joc. Així, aquest resultat tan sols li ha servit per situar-se en la segona plaça del grup amb 1 punt (igualat amb els helvètics), mentre que Sèrbia és el líder amb 3 punts a causa del seu triomf davant Costa Rica (0-1).

Sommer no ha pogut fer res en el segon gran acostament de la 'canarinha'. Corria el minut 19 quan Coutinho, situat a la cantonada esquerra de l'àrea rival, ha rebut una passada en curt de Neymar Jr i 'ipso facto' ha connectat un preciós xut amb la dreta, que ha pujat mentre agafava rosca per al final colar-se a la porteria helvètica i establir així l'1-0.



Zuber aconsegueix el polèmic gol de l'empat



A l'inici de la segona part s'ha despertat Suïssa, que als cinc minuts de la represa ha fet l'empat a 1 gràcies a un gol del migcampista Steven Zuber. L'interior esquerre, pràcticament sol dins l'àrea petita, va rematar de cap a la xarxa un córner tret per Xherdan Shaqiri a peu canviat des del costat dret; aquest cop de cap, després d'una escena que no ha estat exempta de polèmica, va superar a boca de canó al porter 'canarinho' Alisson.

Els futbolistes brasilers, després de veure la repetició en els videomarcadors de l'Rostov Arena, s'han queixat d'una empenta de Zuber a Miranda abans del seu gol. Han demanat a l'àrbitre mexicà César Ramos que mirés les pantalles i sol·licités el VAR, però no ho ha cregut oportú i l'empat ja ha estat oficial tot i les ocasions finals per l'equip brasiler, empès per l'entrada de Firmino.