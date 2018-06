El Brasil de Neymar també genera dubtes i no passa de l'empat contra Suïssa

La selecció del Brasil va començar ahir al vespre la seva participació al Mundial amb un decebedor empat 1-1 davant Suïssa, gràcies a un gol de Philippe Coutinho que en va replicar un altre del suís Steven Zuber, un resultat que va generar dubtes sobre les opcions d'un dels favorits al títol. Els jugadors entrenats per Tite van protagonitzar contra Suïssa al Rostov Arena un sofert debut mundialista, mostrant per moments detalls de qualitat però també desconnexions en la creació de joc. Així, aquest resultat tan sols li va servir al Brasil per situar-se en la segona plaça del grup amb 1 punt (igualats amb els helvètics), mentre que Sèrbia n'és el líder amb 3 punts gràcies al seu triomf davant Costa Rica (0-1).

El migcampista del Barça Paulinho ja va avisar als 11 minuts del perill brasiler amb una rematada rasa i creuada amb la cama esquerra que agònicament va marxar fora al costat del pal. El porter suís Yann Sommer, amb l'ajuda d'un defensor, havia tapat bé els buits per obligar Paulinho a rematar forçat. No obstant això, Sommer no va poder fer res en el següent acostament brasiler. Coutinho, situat a la cantonada esquerra de l'àrea rival, va interceptar un refús de la defensa i va connectar un preciós xut amb la dreta, que va anar elevant-se mentre agafava rosca per al final colar-se a la porteria helvètica i establir l'1-0.

El conjunt de Tite va posar pausa en el partit, sense generar més ocasions fins que el central Thiago Silva va estar a punt de fer el segon gol a la vora del descans. Va rematar un servei de córner, sacat per Neymar des del costat esquerre de l'atac brasiler, però la pilota va sortir per sobre del travesser de la porteria dels europeus.

A l'inici de la segona part es va despertar Suïssa, que als cinc minuts de la represa va fer l'1-1 gràcies a un gol del migcampista Steven Zuber. L'interior esquerre, pràcticament sol dins l'àrea petita, va rematar de cap a les xarxes un córner servit per Xherdan Shaqiri a peu canviat des del costat dret; aquest cop de cap, després d'una jugada que no va estar exempta de polèmica, va superar a boca de canó el porter brasiler Alisson.

Els futbolistes brasilers, després de veure la repetició en els videomarcadors del Rostov Arena, es van queixar d'una empenta de Zuber a Miranda abans del seu gol. Van demanar a l'àrbitre mexicà César Ramos que mirés les pantalles i sol·licités el VAR, però no ho va creure oportú i l'empat ja va ser oficial. L'ambient es va caldejar encara més en el minut 73, després d'un possible penal del central suís Manuel Akanji en un forcejament amb el davanter Gabriel Jesus. El col·legiat tampoc va demanar ajuda del videoarbitratgee i va abocar involuntàriament el matx cap a un final amb el Brasil angoixat per atacar la porteria de Sommer.

Amb un Neymar intermitent en atac, afligit per haver patit diverses entrades lletges dels seus rivals, i amb la responsabilitat de vèncer per demostrar la seva força en el Campionat del Món, l'equip sud-americà va confiar les seves opcions a l'encert del davanter Roberto Firmino. Al minut 81, el del Liverpool va desaprofitar una rematada de volea amb el peu dret poc després de saltar al camp.I ell una altra vegada, amb un cop de cap a la sortida d'una falta lateral, va fregar el segon gol brasiler al minut 89. Va obligar Sommer a realitzar una gran aturada, com a preludi a dues grans ocasions. Primer va ser Miranda i després un altre xut de Renato Augusto dins l'àrea petita després d'un aldarull; però, Fabian Schär va rebutjar la pilota... i al mateix temps els somnis de remuntada del Brasil.