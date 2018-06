Un gran gol de falta de Kolarov derrota Costa Rica

La selecció de Sèrbia va aconseguir imposar-se aquest diumenge (0-1) en el partit inaugural del Grup F a Costa Rica amb un golàs de falta del jugador del Roma Aleksandar Kolarov, i malgrat un possible penal no xiulat sobre Mitrovic al final del partit, aconseguint els seus primers tres punts en aquest Mundial de Rússia 2018 en el partit disputat al Samara Arena.

El duel va estar marcat per la falta d'encert de cara al gol d'ambdues seleccions. La diana de Kolarov va ser suficient perquè Sèrbia s'emportés els tres punts per deixar els d'Óscar Ramírez com a cuers de grup. El conjunt sud-americà no en va tenir prou amb les intervencions de Keylor Navas per superar una rocosa i ben treballada selecció de Sèrbia, que té molt a dir en el campionat.