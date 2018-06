Maradona: «Jugant així Jorge Sampaoli no podrà tornar més a l'Argentina»

Diego Maradona és un autèntic ídol a l'Argentina. Com a jugador, l'exfutbolista del Barça i el Nàpols va ser un dels millors de la història, i les seves opinions són sempre molt escoltades, encara que la seva etapa com a seleccinador va resultar decebedora. El «10» és a Rússia seguint el Mundial i, més enllà de generar polèmica per fumar dins de l'estadi, Maradona ha estat protagonista per les seves dures declaracions contra l'actual seleccionador argentí, Jorge Sampaoli, després de l'empat contra Islàndia. «Jugant així, Sampaoli no pot tornar a l'Argentina. És una vergonya no tenir una sola jugada preparada. Sabent que els islandesos mesuraven 1.90 vam tirar tots els córners a rematar i no vam fer ni una jugada curta», va dir Maradona, que no té una bona relació amb Jorge Sampaoli.

«No dono la culpa als jugadors però sí que puc donar la culpa al poc treball de preparació. Crec que n'hi ha molt poc i això es va veure contra Islàndia», va continuar Maradona, per a qui «pots portar 25 entrenadors perquè t'ajudin però has de treballar perquè vam veure que Islàndia tenia més treball que l'Argentina i això em fa molta pena». Aquest cop, a diferència del que havia passat en altres cites de l'Argentina, Maradona no va criticar Leo Messi, de qui va dir que «era impressionant veure com havia de marxar de dos i tres jugadors sense cap ajuda».