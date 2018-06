La Confederació Brasilera de Futbol (CBF) ha demanat explicacions a la FIFA per no «haver utilitzat» la tecnologia VAR per comprovar la legalitat de dues jugades en el seu partit contra Suïssa, que va acabar 1-1 i en el qual la canarinha es va sentir perjudicada (el gol de Suïssa i un possible penal a Gabriel Jesus). «La CBF requereix a la FIFA el motiu pel qual la tecnologia no va ser utilitzada en les accions clau del partit».