Un gol de Kilian Mbappé classifica França i envia el Perú cap a casa

La selecció francesa es va convertir ahir en la tercera classificada per als vuitens de final després d'imposar sense excessiva brillantor per 1-0 al Perú, ja eliminada també, en un partit on el seu davanter Kylian Mbappé va entrar en la història del futbol del seu país. No acaba d'enlairar l'actual subcampiona d'Europa, encara que va oferir espurnes de la seva capacitat sobretot a la primera part, per després diluir-una miqueta en la segona, on amb prou feines va treure el cap pels dominis de Gallese, sense tampoc passar gaires dificultats.

Al final, els de Didier Deschamps, que es jugaran el primer lloc davant Dinamarca i l'encreuament que més els «convingui» davant el grup de l'Argentina, en van tenir prou amb el gol d'una de les seves joies, Kylian Mbappé, que als seus 19 anys es va convertir, en anotar el gol de la victòria, en el jugador francès més jove a marcar en una gran competició de seleccions. El davanter del PSG va empènyer a la xarxa una pilota perduda després d'una rematada de Giroud que havia ensopegat en Rodríguez per superar per sobre Gallese i amb 19 anys, sis mesos i un dia va superar la marca de David Trezeguet, que va fer gol a l'Aràbia Saudita al Mundial de França de 1998, amb 20 anys i 246 dies.

El gol va premiar una França que havia estat fins llavors més incisiva, malgrat una sortida més impulsiva del Perú, amb Paolo Guerrero dalt per tenir més poder ofensiu. El veterà davanter va tenir la millor per als de Gareca, amb una rematada que va aturar amb la cama Hugo Lloris passada la mitja hora. L'ocasió es va produir tot just quatre minuts abans de l'1-0 i després que els francesos, benimpulsats per Paul Pogba, clau en el gol del triomf amb una recuperació vital en la sortida de la pilota peruana, i amb mes solucions dalt amb l'entrada d'Olivier Giroud, haguessin estat més perillosos amb dues oportunitats per a un irregular Griezmann, un cop de cap de Varane i una doble de Lucas Hernández.

Xuts llunyans i una rematada al lateral de la xarxa de Farfán van ser els millors arguments del Perú, mentre que els de Deschamps, que va tornar a retirar Griezmann, aquest cop a falta de deu minuts, van tenir la seva -última gran oportunitat per mitjà del blaugrana Dembélé. El Perú no va trobar el seu gol salvador i va posar fi amargament a la seva espera de 36 anys per tornar a jugar una Copa del Món.