Suècia goleja Mèxic i tots dos passen a vuitens

La selecció de Mèxic ha perdut per 0-3 davant Suècia aquest dimecres en el tercer i últim partit del grup F del Mundial de futbol de Rússia 2018, a Iekaterinburg. Aquest resultat que no ha evitat la classificació del 'Tri', que es'ha beneficiat de la victòria de Corea del Sud davant Alemanya (2-0) per classificar-se com a segona.

Al descans s'ha arribat amb empat sense gols, però en els primers dotze minuts de la represa Suècia ha anotat dos gols. Augustinsson ha obert el marcador en aprofitar un mal remat de Claersson, en el cinquè minut de la segona meitat. I, només set minuts després, el capità suec, Andreas Granqvist, ha anotat el 2-0, de penal.

Al 74 es consumava la desfeta mexicana amb un autogol d'Edson Álvarez, que col·locava al marcador el definitiu 3-0 amb el qual Suècia s'ha classificat com a primera de grup.

No obstant això, els gols de Corea a Kazan, en el temps de descompte, contra Alemanya (2-0), han classificat a Mèxic, que jugarà dilluns que ve a Samara contra el primer del grup E -el del Brasil, Suïssa i Suècia encara per definir.