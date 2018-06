VÍDEO | El vergonyós xou de Maradona

L'exfutbolista i exselecionador argentí Diego Armando Maradona va ser protagonista aquest dimarts durant el Nigèria-Argentina, en el qual l'Albiceleste va aconseguir el pas als vuitens de final del Mundial de Rússia 2018, per la seva actitud en una de les llotges de l'estadi de Sant Petersburg .



El genial exfutbolista argentí, campió del món a Mèxic 1986, es va fer notar des de la seva entrada a la llotja en els prolegòmens de la trobada, amb un ball amb una aficionada senegalesa al ritme de la música que es reproduïa en la megafonia de l'estadi que va ser transmès en les pantalles gegants i aclamat per la majoritària de l'afició argentina.







Amb l'1-0 anotat per Messi, Maradona va estendre els dos braços al cel mentre celebrava el gol que avançava a la selecció argentina.





En altres moments del partit va semblar avorrit amb el joc de la selecció 'albiceleste'.Quan va arribar el 1-1 de Nigèria, anotat de penal per Victor Moses, l'astre argentí va fer signes evidents de desesperació pel resultat que deixara fora del Mundial a la seva selecció.L'1-2 anotat per Marc Roig al minut 86 del partit va ser el de l'explosió de Maradona. Contingut per alguns dels seus companys a la llotja, es va acostar fins a la vora del mateix i va fer el gest de la 'peineta' amb les dues mans.Després de la trobada, es van fer virals a través de les xarxes socials diversos vídeos en què es veia l'exfutbolista i exentrenador sortir de la llotja en males condicions i amb necessitat d'ajuda per part dels seus companys de localitat.Alguns mitjans de comunicació van apuntar un possible estat d'embriaguesa, encara que hores després d'aquest incident el mateix futbolista va explicar que la causa del seu estat va ser una sobtada baixada de tensió. A més, va negar que hagués hagut de ser hospitalitzat, tal com apuntaven algunes fonts."Vull explicar-los que estic bé, que no estic ni he estat internat. En l'entretemps del partit amb Nigèria em feia molt mal el clatell i vaig patir una descompensació", ha manifestat el 'Pelusa' en un comunicat a través del seu perfil oficial a la xarxa social Instagram.