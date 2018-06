La Colòmbia de Mojica busca un lloc a vuitens

Colòmbia s'enfrontarà al Senegal avui (16.00/ Cuatro) al Samara Arena gairebé amb l'obligació de guanyar per no dependre del Japó i aconseguir el pas als vuitens de final del Mundial de Rússia, mentre que als africans els serveix el empat per assegurar la seva continuïtat i repetir l'actuació de la seva altra participació mundialista el 2002. Després del convincent triomf davant Polònia (3-0) de diumenge passat, la selecció del carriler del Girona Johan Mojica haurà de sumar el seu segon triomf, que és l'únic que li asseguraria ser equip de vuitens i fins i tot com a primera si el Japó no guanya. L'empat només serviria al combinat de José Pekerman en cas que els asiàtics perdessin en el seu partit contra Polònia, ja eliminada, però els deixaria com a segons de grup.

Al davant hi haurà Senegal que compta amb un punt més després de vèncer a Polònia en el seu debut i empatar davant el Japó en la segona jornada. El combinat de Aliou Cissé té més fàcil repetir l'èxit de la Copa del Món de 2002 quan va superar la fase de grups deixant fora fins i tot a França, llavors campiona del món, i per a perquè li serveix sumar un punt i fins i tot perdent podria fer-ho sempre que els nipons també perdessin i per una diferència de gols superior. L'última hora en la concentració de Colòmbia ha girat al voltant de l'estat físic del porter David Ospina, que podrà jugar, i d'Abel Aguilar que sembla que acabarà sent baixa. A Senegal, Alliou Cissé no té cap baixa i repetirà el mateix equip que va empatar contra el Japó.