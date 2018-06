Japó aconsegueix el pas als vuitens gràcies al Joc Net

Japó serà als vuitens de final del Mundial pel Joc Net. Només per haver rebut menys targetes grogues que el Senegal en els tres partits, perquè la tàctica suïcida del seu entrenador, que ha canviat a més de mig equip per a aquest partit, a punt ha estat de costar-li car.

Ha perdut Japó contra Polònia per una rematada de cap de Jan Bednarek, i els "Samurais blaus" han esperat uns angoixants minuts el resultat de Samara, on Colòmbia anava guanyant al Senegal també per 1-0. En confirmar-se, ha respirat Akira Nishino.

Perquè, tot i la necessitat d'aconseguir un punt per assegurar els vuitens de final, el tècnic nipó ha deixat a la banqueta a Inui i Hasebe, pel risc que una groga els impedís jugar fora de la següent ronda, i ha refrescat el seu equip amb altres quatre canvis.

El tècnic polonès Adam Nawalka, l'únic objectiu era no anar-se'n de buit de Rússia, també ha donat entrada a mig equip nou, inclòs el porter Lukasz Fabianski i el defensa Kamil Glik, que ha pogut així debutar al Mundial, després de patir una lesió al espatlla a principis de mes que semblava apartar-lo del torneig.

La intensa calor (36 graus) i els nombrosos canvis han influït en una primera part amb moltes imprecisions, en la qual va ser Polònia qui més a prop va estar del gol, amb una rematada de cap de Kamil Grosicki que va rebutjar amb moltes dificultats Eiji Kawashima, que va enviar la pilota contra el pal, sense que arribés a entrar per complet, com va demostrar la Tecnologia de Línia de Gol.