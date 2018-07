Anglaterra tomba als penals la Colòmbia de Johan Mojica

La selecció anglesa es va classificar per als quarts de final del Mundial de Rússia després d'eliminar la Colòmbia de Mojica en el torn de penals (3-4) després que Yerry Mina forcés la pròrroga en l'últim sospir (1-1) amb un gol de cap que a punt va estar d'enfonsar la confiança del conjunt britànic. L'uruguaià Stuani serà així l'únic jugador del Girona FC que queda en actiu al Mundial de Rússia.

Anglaterra tenia el triomf en la butxaca gràcies a un gol de Harry Kane des dels 11 metres, però el quadre colombià va dir la seva última paraula en el temps de descompte. Quan semblava que el xoc acabaria 0-1, va arribar l'oportunisme de Yerry Mina per signar el seu tercer gol al Mundial i portar el partit a la pròrroga.

Aquí va començar un nou xoc, sobretot per la falta de confiança que van desprendre els pupils de Gareth Southgate, que es van deixar portar en la part final del matx. No obstant això, Anglaterra va aguantar les escasses envestides dels cafeters per aconseguir salvar-se als penals, una instància que sempre se'ls va donar malament als britànics.

De set tandes en la història, només una havia resultat satisfactòria per a Anglaterra, el 1996 davant Espanya, però la resta van acabar amb la creu de la moneda. Ahir, empesos per una excel·lent parada de Pickford a Bacca, els inventors del futbol van poder certificar la seva presència a quarts 12 anys després de la seva última aparició a Alemanya de 2006.

Durant els 90 minuts, Anglaterra no va necessitar excessives demostracions per ser superior al seu rival, però no va acabar de trobar el camí per resoldre en el temps reglamentari. Els pross van posar més arguments que el combinat cafeter. Entre Trippier, Sterling i Kane van buscar les pessigolles a una defensa cafetera que amb prou feines va deixar veure les seves costures.

Aquest va ser el pla de Pékerman –el seleccionador colombià– a qui la jugada li va sortir rodona forçant el temps extra. Delle Alli va buscar el segon en una rematada de cap i Sterling no va voler quedar-se enrere, però el 0-2 no va arribar i Colòmbia va aprofitar l'única bala que tenia. Un córner des del costat dret 93 minuts després va donar la glòria a Yerry Mina, però la sort va ser finalment esquiva als colombians.