Paik, l'ex del Girona i del Peralada que jugarà el Mundial amb Corea

«Pep, necessites res? T’ajudo a carregar això?». Amb un català perfecte, Seung Ho Paik es dirigeix a l’encarregat de material del Peralada, Pep Genís, en un desplaçament qualsevol de l’equip durant l’ època a Segona B, quan era filial del Girona (2017-19). Format al Barça, on va arribar amb 13 anys, el Girona li va obrir les portes el 2017, però tot i arribar a disputar sis partits amb el primer equip no va tenir continuïtat. Coincidint amb el descens, el 2019 va fer les maletes cap al Darmstadt de la segona divisió alemanya abans de tornar al seu país el març del 2021 per jugar al Jeonbuk Hyundai Motors. Ben segur que els aficionats del Peralada i del Girona havien perdut la pista de Paik els darrers temps i potser l’única reminiscència de la seva etapa aquí són les dessuadores personalitzades que encara fan servir els jugadors actuals en els partits a domicili. De fet, no és estrany veure escalfar Carles Puig, Sergi Romero, Alan Baró o Joan Tomàs amb el nom de Paik, Santi Bueno o Pedro Porro a l’esquena. En aquest sentit, ni Porro, internacional absolut amb Espanya, ni Bueno, que brilla amb el Girona a Primera jugaran el Mundial. Sí que ho farà Paik, que figura la llista de Corea del Sud per a la gran cita.

D’aquesta manera, Bounou i Mojica no seran els únics exjugadors del Girona presents a Qatar. Paik, de 25 anys, amplia la nòmina gràcies a les seves bones actuacions amb el Jeonbuk, que han convençut el seleccionador Paulo Bento, exjugador de l’Oviedo (1996-00). «Era un futbolista que venia del Barça amb tot el que això suposa. Era ofensiu, desequilibrant i amb un bon un contra un. Un molt bon jugador per Segona B», subratlla Arnau Sala, el seu primer entrenador al Peralada. L’ara tècnic de l’Escala, això sí, recorda que «potser» li mancava una mica de «físic» i «mentalitat defensiva». Arnau considera que ara Paik, a la lliga del seu país, «deu ser dels millors jugadors», però manté que als futbolistes coreans «encara els manca intensitat i físic per competir a un alt nivell a Europa».

Paik va ser dirigit per Arnau i Chicho al Peralada i, ja al Girona, per Eusebio Sacristán. Tímid i respectuós, el coreà és «el futbolista més ben educat» que s’ha trobat mai a la vida Xavi Geronès, delegat del Peralada. En la mateixa línia s’expressa, Pep Genís, l’encarregat de material del club altempordanès que va fer forces desplaçaments amb Paik a l’època. «N’hi havia de més moguts o entremaliats com Maxi Villa, Boselli i algun altre, però ell era molt centrat», descriu. Paik va fer una bona colla amb Iu Ranera, Marc Vito i Bambo Diaby. «Amable, educadíssim i religiós», Paik sí que tenia una mania que no hi havia maneres de treure-la-hi. Cada partit em demanava mitges noves perquè les anteriors les havia tallat per adaptar-les als seus mitjons. «Pep, tens unes mitges noves? Tranquil que no les tallaré pas», li deia a Genís, que veient com «se li escapava el riure per sota el nas» ja sabia què passaria amb les noves mitges.

Durant aquells dos anys, Paik va viure a Girona, tot i que abans o després dels partits amb el Peralada no era gens estrany veure’l a ell i els seus pares al gimnàs del Taekwondo Kang, a Figueres, el propietari del qual és d’origen coreà i amb qui va fer bona amistat.

Ben segur que l’aprenentatge que va experimentar tant a Peralada com a Girona ha servit a Paik per complir el somni que tenia de ben petit:jugar un Mundial. L’altre que tenia, debutar a Primera Divisió espanyola, ja el va assolir amb el Girona, precisament contra el Barça, el seu exequip, a Montilivi. Ara, té el repte de fer-se un nom entre els Son (Tottenham), Kang In Lee (Mallorca), Hee-chan Hwang (Wolverhampton) o Min-jae Kim (Nàpols) per ajudar Corea a donar la sorpresa contra l’Uruguai, Portugal i Ghana.