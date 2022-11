El dia en què Messi empatava amb Maradona en partits mundialistes disputats (21), fresc encara el segon aniversari de defunció de l’astre antic, Lionel es va reencarnar en Diego una altra vegada, com cada dia, per salvar al seu país i donar-li molt més del que tindria si no hagués gaudit dels dos futbolistes més grans del món contemporani. Messi va donar, contra Mèxic, la vida que a l’Argentina se li estava escapant, obligada com estava a guanyar per continuar alimentant l’eslògan que han vingut a Qatar a guanyar. Aquesta vida, per a enfrontar-se a Polònia amb la possibilitat de classificar-se, depenent d’ella o fins i tot amb un empat si Aràbia Saudita no guanya Mèxic, l’hi va proporcionar el 10, el seu capità, qui si no, a qui va secundar Enzo Fernández, ja a les acaballes del partit.