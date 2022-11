Un mal primer temps va passar una caríssima factura a l'Equador, que va veure com el Senegal es quedava amb el bitllet que estava en joc per a accedir als vuitens de final després d'imposar-se per 1-2 en l'Estadi Internacional Khalifa. De res li va servir una bona reacció en el segon temps, perquè l'empat va ser un vist i no vist. Sense Mané, la seva millor figura, el Senegal es classifica pels vuitens de final d'una Copa del Món per segona vegada en la seva història.

L'Equador arribava a l'últim partit de la fase de grups després d'haver vençut a Qatar en el debut i igualar amb Països Baixos en la segona jornada, per la qual cosa un empat li valia per a treure un bitllet a vuitens de final. El Senegal, en canvi, sabia que només la victòria li garantia la classificació i va sortir a buscar els tres punts des de l'inici, sense cap intenció d'especular per a no dependre del que passés en l'altre partit del grup entre els Països Baixos i Qatar. Una diferència de necessitats que es va traduir de seguida en diferents nivells d'intensitat. Els d'Aliou Cissé, molt ben ordenats en defensa, van anar a l'atac sense complexos des del minut u. Anaven encadenant ocasions, una darrere l'altra, però ni Gueye primer, ni Dia després, ni Ndiaye més tard van aconseguir el premi del gol. Ho passava malament l'Equador cada vegada que el Senegal se n'anava a l'atac, molt tendres en defensa i sense aconseguir fixar les marques cada vegada que els africans filtraven pilotes a l'àrea. Però quan semblava que havia passat el pitjor i ja albiraven el descans, es va activar Ismaila Sarr, el jugador més destacat del conjunt africà. Primer, amb una gran jugada individual que va finalitzar amb un xut de rosca que va acabar a córner. Va ser només un avís, perquè tot seguit, es va internar a l'àrea provocant que Hincapié, que va arribar tard a la cobertura, l'envestís. Un clar penal que ell mateix va transformar ajustant la pilota al costat esquerre de la porteria de Galíndez, que es va quedar immòbil veient com pujava el primer gol al marcador. PAS ENRERE DEL SENEGAL En el descans, Gustavo Alfonso va moure la banqueta per a intentar generar una reacció al seu equip amb una clara intenció ofensiva. El tècnic de la Tri va retirar a dos migcampistes posicionals i de contenció, i va incorporar a dos jugadors creatius i amb capacitat ofensiva. I va canviar el partit. L'Equador va avançar línies al mateix temps que el Senegal feia un pas enrere, conforme amb el resultat que tenia. Una passivitat que va aprofitar la 'Tri' per a empatar a la sortida d'un córner, on va rematar Moisés Caicedo, el jugador del Brighton, sol al segon pal. REACCIÓ IMMEDIATA Però no va tenir temps d'assimilar-ho, perquè un minut després, després del servei d'una falta que van enviar al cor de l'àrea i després d'un mal rebuig d'Enner València, Koulibaly, lliure de marca al primer pal, va posar una altra vegada Senegal per davant. Un gol que fet i fet va ser definitiu i que va permetre al Senegal colar-se en uns vuitens de final per segona vegada en la seva història, després de la primera el 2002 en el Mundial de Corea i el Japó.