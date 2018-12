Tradició, atracció i sort: o com portar roba interior vermella per Nadal

La roba interior femenina sexy s'ha convertit en el cavall guanyador de les empreses de moda. Segons les dades facilitades pel Centre d'Informació Tèxtil i de la Confecció, la facturació d'aquestes peces creix d'any en any prop del 8% a Espanya superant els 1.000 milions d'euros. Si ho extrapolem, podem parlar que almenys, 200 d'aquests milions es facturen en ple Nadal. I és que ja sigui per necessitat, caprici o per riure una mica, això de posar-se unes calces vermelles per celebrar Cap d'Any s'ha convertit en un costum ineludible.



Sorprendre a qui?



La roba interior vermella no és una cosa que es vagi ensenyant per aquí. Encara que, si la idea és impressionar, es quedaran petrificats / des si ho portem a l'extrem de l'eròtic, que no deixa de ser una bona manera de començar l'any. Però per no temptar massa la sort, els suggerim també que facin servir protecció. Hi ha preservatius que van a joc amb el conjunt en qüestió. La marca Sensitex els té de gust maduixa. I la marca Sico també s'estila profilàctics nadalencs.



Sort



Hi ha qui diu que el vermell porta sort i prosperitat. Però la majoria d'enquestades, si, enquestades, apunta que el vermell atrau l'amor.

Per Patricia, el més important és fer servir la roba interior per Cap d'Any per tirar-la al dia següent, si no, no dóna sort. Bàrbara no concep celebrar el cap d'any sense posar-se tota la roba interior vermella - "no em sento sexy i crec que tindré mala sort si no ho faig", ens diu. I Lidia (casada i amb dues filles) diu que combina vermell i negre perquè "això d'anar tota de vermell no ho veig elegant". ¿Per atraure l'amor? - "Nooooo, a mi l'amor em dóna el mateix" - respon entre rialles - "és per atraure la prosperitat."

I ¿ells? Els homes no saben / no responen. I només algun delega la tasca a la seva senyora que és la que porta aquests temes ... i és que la tradició és reivindicativamente feminista. El vermell és el color del pecat, del frenesí i de la passió. Els vermells més brillants es van aconseguir amb la revolució industrial, però les tintures vermelles per la roba durant l'Edat Mitjana es van posar de moda fins que la Inquisició va decidir que era el color de la bruixeria, els sacrificis i el culte a Satan. És obvi que aquelles dones rendides a piqui de la cotxinilla (que així s'obtenia la tintura), van decidir amagar les seves preferències i deixar-les per a la roba interior. S'imaginen unes calces d'espart medievals tenyides de vermell?



Volta al segle XXI



Siguem pràctics què ens posem aquest Nadal? Hi ha llocs com Mèxic que aposten tant pel vermell com pel groc, però a Espanya seguim sent conservadors al respecte. El consell d'alguns professionals és que com més vermell, millor. És a dir, fugir de les peces fluixes, mal tenyides i barates i sempre optar per abillaments que subjecten glutis i bustos. Per resumir: no comprar roba interior de joguina perquè la nit de cap d'any és tan summament important que val la pena que anem "ben subjectes".