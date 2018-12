Més de 250 activitats de Nadal a Girona

La ciutat de Girona s'omplirà durant aquestes festes de múltiples propostes per gaudir del Nadal. Destaca l'espectacle d'aigua, música, llum i vídeo inclosa en els actes de la segona edició de la Festa de la Llum, que aquest cap de setmana il·luminarà el tram del pont d'en Gómez (riu Onyar) a partir d'avui fins diumenge de 17 a 22 h.

Aquesta és una de les múltiples propostes que durant aquests dies ompliran els carrers de la ciutat amb fires i mercats nadalencs, tallers, xocolatades populars i activitats infantils per fer cagar el tió amenitzats per diferents companyies, d'entre les quals destaca Els Atrapasomnis.

La Cercavila de la Mula Baba, que des del 2015 s'ha incorporat a la imatgeria de la ciutat, també desfilarà el dia 30, sortint des de la plaça de la Independència. La música serà també la protagonista de les festes de Nadal a la ciutat. El popular Concert de Cap d'Any del 31 de desembre es farà a la plaça de Sant Domènec, on ja es va realitzar l'any passat, on el grup La Loca Histeria començarà a omplir l'espai de música un cop celebrades les campanades de la mitja nit.

Cantades de nadales i actuacions de jazz al carrer, concerts musicals infantils, el Girona Christmas Swing i les propostes de l'Auditori, on destaca el concert el 22 de desembre des tres Cors Geriona (Juvenil, Infantil i adultes) que presentarà un tastet de quatre musicals coneguts de la mà del director d'escena David Planas.



Activitats tradicionals

La representació de l'obra d'Els Pastorets de Girona, les dues modalitats de la Cursa de Sant Silvestre (31 de desembre), el Gran Circ de Nadal, la pista i el tobogan de gel del Palau de Fires o el Lleuresport són la resta d'esdeveniments clàssics de Nadal que se celebraran un any més a la ciutat acompanyant les també tradicionals quines.

La 34a edició del Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, obrirà el dia 27 les seves portes amb un espectacle inaugural a càrrec del Gran Circ de Nadal sobre Gel. Enguany el parc incorpora diverses novetats, com els tallers amb animals de teràpia assistida i assitència. A més, per primera vegada comptarà també amb espectacles de màgia que s'uniran a les propostes habituals com la ludoteca, els tallers de manualitats o la pràctica esportiva. En total seran 61 les activitats de tot tipus que s'oferiran per a infants i joves en aquesta edició del parc. S'iniciarà els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre del 2018 i el 2, 3 i 4 de gener del 2019 al Complex Esportiu del GEiEG, a Sant Narcís.

Un any més, el parc participarà amb el Banc dels Aliments. Fins al 4 de gener es podran entregar productes alimentaris com oli, conserves i llet als sis punts de recollida dels quals disposa.