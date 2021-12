El mercat del Lleó és un dels espais de la ciutat més freqüentats durant les festes de Nadal donat la seva varietat de productes d’alimentació que llavors omplen moltes taules i àpats nadalencs. A més, l’oferta comercial es complementa amb els diversos establiments situats a la seva rodalia i que estan agrupats en una associació comercial.

Aquest any un dels incentius del mercat és que comprar-hi té premi. Concretament, des de l’1 de desembre passat i fins al pròxim 8 de gener de 2022 comprar al mercat cobert pot suposar 5.000 euros de premis. Els comerciants donen un tiquet per cada compra. Guarda els tiquets numerats i entraràs en el sorteig de 160 vals de 10 euros; 70 vals de 20 euros; 16 vals de 50 euros; 6 vals per import de 100 euros i, finalment, 3 vals valorats en 200 euros. El sorteig per conèixer els guanyadors es farà el 12 de gener. Està clar que com més es compri més tiquets es rebran i, per tant, més possibilitats per emportar-se un dels vals premiats per poder gastar posteriorment a qualsevol de les 60 parades que acull el mercat d’abastaments del Lleó de Girona. Els organitzadors asseguren que «això serà l’inici de deliciosos àpats».