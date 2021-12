El final d’un any suposa una xutada d’optimisme, esperances d’acabar una etapa i començar una altra, esperançats i desitjosos que l’any nou sigui millor que el que deixem enrere. En moltes cultures és un dia d’una gran importància simbòlica, ja que representa la fi d’un cicle i el començament d’un de nou. Amb ell, ens plantegem reptes, objectius i desitgem que es compleixin. Gairebé tots els rituals que es realitzen en una de les nits més màgiques de l’any van dirigides a atreure sort, prosperitat i salut. Tots en algun moment hem realitzat algun d’ells, amb més incredulitat o menys, com menjar el raïm de la sort, cremar papers amb les males coses que ens han passat perquè no tornin a succeir, posar-nos roba interior vermella, córrer amb les maletes pel carrer per a atreure els viatges o escombrar enèrgicament la casa a mitjanit per a allunyar les males vibracions. Però, no són les úniques. Aquí expliquem algunes de les supersticions més estranyes que es realitzen arreu del món.

És ben sabut des de fa milions d’anys que la pell de les ovelles porta bona sort. Per això en alguns països es regalen ovelles. També es pengen ninots d’aquest animal a la porta o es posen damunt de la taula joguines d’aquest animalet en l’últim sopar de l’any. Les del pessebre, podrien servir-nos.

A Dinamarca, el costum és trencar els plats amb els quals s’ha sopat aquella nit per a atreure els bons desitjos.

Cremar romaní en una finestra oberta és un altre dels costums que es practiquen. Per la finestra també és per on moltes persones llancen aigua, com a senyal de voler allunyar «les nostres llàgrimes» i tot allò que ens pugui produir dolor durant l’any vinent. A més, és conegut per tots, el significat de l’aigua per a purificar.

Per aquest mateix motiu, els Brasilers a les 12 de la nit i aprofitant que gaudeixen d’una bona temperatura al país, se’n van a la platja i salten 7 ones, demanant 7 desitjos. Si per contra el que desitges és augmentar la família, res millor que deixar sobre la taula del sopar 6 ous cuits. És un ritual que atreu la fecunditat, però ull, perquè sembla que funciona i augmenta la fertilitat a tots els membres que estiguin asseguts en la celebració.

Per a atreure l’amor, ens trobem amb diferents opcions. A la Xina, les dones solteres escriuen el seu nom en una mandarina i la llancen a la mar, amb l’objectiu d’atreure l’amor veritable. En altres països, per a aconseguir l’amor, n’hi ha prou amb lligar-se a la cintura un gran llaç vermell. La roba interior vermella, que habitualment ens posem, és també per a aquesta fi. Si en canvi el que volem és aconseguir més diners, el color que haurem d’utilitzar és el groc.

A Grècia, per a atreure els diners, couen un pa al forn amb una moneda dins, i el que la trobi, serà afortunat en el nou any. A Filipines, t’has de vestir la nit de cap d’any amb una peça de roba amb formes rodones o cercles i posar una moneda en la butxaca per a atreure la bona fortuna. Al Perú el costum és de guardar una branqueta de llorer en la cartera i conservar-la tot l’any.A Irlanda, colpegen les parets amb pa nadalenc per a espantar els mals esperits. Al Japó fan sonar 108 campanades, (que segons els budistes són el nombre de pecats dels humans), a fi d’evitar-los.

I en països com Xile, l’Equador o l’Argentina, cremen ninots vestits amb robes velles per a aconseguir salut. Sembla que aquesta tradició, prové de l’antiguitat, en la qual es veien afectats per moltes epidèmies i per a allunyar la malaltia cremaven ninots amb els abillaments de les persones mortes.

Com es pot veure, hi ha moltíssimes supersticions vinculades al cap d’any. Funcionin o no, segur que provarem algunes d’elles.