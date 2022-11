Mentre el passat diumenge feia camí de l’Escala cap al tanatori de Girona per a l’acomiadament de Xevi Bosch, en un dia que no hi havia un sol núvol enlloc, un cel blau i transparent, que la seva visió era una obra d’art de la naturalesa, em feia la reflexió de que el dia semblava fer justícia a la persona que anàvem a acomiadar. En Xevi, un home amant de la bellesa infinita, de la bellesa feta art, sí, l’art pictòric, apassionat de tota pintura, la de les mil sensibilitats, gairebé sempre pintura humil i senzilla, tal com era ell. De quan en entrar en una galeria d’art, la seva pregunta era «que puc passar? no molesto pas?» i fixeu-vos, ell era comprador de pintura en aquella mateixa galeria. Amb això denotava la seva gran bondat, d’un ésser humil i bo. Això es feu palès a l’acte, amb les paraules de comiat tan emotives i tan ben expressades que li va dedicar un company de feina, amb l’afegit que tothom va voler ser-hi, ja que dins la capella, als bancs, no hi quedava un sol espai lliure.

Jo he tingut la immensa fortuna com a pintor de ser un dels seus admiradors, i sempre m’ha quedat una recança al cor de que no he sabut correspondre la seva generositat cap a mi. Mai no oblidaré el seu gest, ell i la seva esposa Neus, fa uns anys, de presentar-se per sorpresa a la inauguració i presentació del llibre La Paleta del Pintor a Lleida, amb el que comporta un llarg viatge, i agafar hotel. Cal tenir una gran passió o veneració cap a mi per fer aquest impagable gest, que em deixar sense paraules. Com m’ha deixat sense paraules i afligit amb la més profunda de les tristors la seva sobtada mort. Escriptors, músics, pintors, tots necessitem de persones com l’estimat Xevi, són el nostre llevat de força, els que eleven el nostre art fins a dalt del petit Olimp professional, a qual sols mai no hi arribaríem.

Lluís Roura

Pintor artístic. L’Escala

Ha mort el tenorista Jaume Vilà i Figueras

MONTSERRAT JUVANTENY I ESPELT | GIRONA

Ha mort el músic Jaume Vilà i Figueras, (1949), intèrpret i professor de tenora. Va ser tenora solista de les cobles La Principal del Llobregat, (1970-1978), La Principal de la Bisbal, (1978-1983) i Cobla Municipal Ciutat de Barcelona. Des del 1983 i fins al 2015 va ser músic de la Banda Municipal de Barcelona com a flauta i tenora solista.

També va col·laborar amb l’Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya. Amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, i l’Orquestra Simfònica del Vallés.

Jaume Vilà, pertany a una nissaga de músics, els Vilà de Cornellà de Llobregat.

El seu besavi Diego Vilà i Priu, i continuada pel seu avi Dídac Vilà i Moragues, el seu pare Jaume Vilà i Mèlich (Javimel), i, després, pel seu germà Josep Vilà i Figueres, flabiolaire.

El seu mestre de tenora va ser Josep Colomer de Vidreres.

Hi hagué una etapa als anys setanta del segle passat que tres membres de la família Vilà integraven La Principal del Llobregat, el seu pare Jaume Vilà i Mélic, i els dos fills, Josep i Jaume.

Vilà a ser professor de tenora al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Del 1989 al 2.000 al Conservatori Superior del Liceu. Va ser aleshores quan va rebre l’encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat per escriure un Mètode de Tenora, i a dos companys seus també professors del Conservatori se’ls va encarregar els Mètodes de Flabiol i Tible, Jordi León, flabiol, i Francesc Elies, tible.

Els tres músics van treballar intensament fins a aconseguir l’oficialitat dels estudis de flabiol, tenora i tible.

Vilà també va ser professor al Conservatori de Cervera, a més de fer classes particulars. Un dels seus deixebles ha estat Jordi Figaró.

Jaume Vilà va treballar intensament en els estudis sobre l’acústica de la tenora amb el Dr. Joaquim Agulló i Batlle de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 1987, i va il·lustrar musicalment diversos congressos i conferències en aquest aspecte.

La presentació del Mètode de Tenora, es va fer primer a Barcelona i posteriorment al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí entre els anys 2017 / 2018.

Consultat Jordi Molina, ens indica que «el Mètode de Tenora és un recull d’un intens treball de molts anys que en Vilà va anar recollint i anotant, una bona eina, pels tenoristes».

Josep Gispert ha valorat el tenorista desaparegut: «És del millor que hi ha hagut amb la tenora i també com a pedagog, en els dos aspectes va crear escola».

A les xarxes diferents músics i cobles valoren la tasca de Vilà com insuperable.

El comiat de Jaume Vilà serà demà dimecres dia 23, a la una del migdia, al Tanatori Àltima de la Ronda de Dalt de Barcelona.

CABANES

QUIMETA CORNELL CLAVAGUERA

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Jordi Serra Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Cabanes.

CASSÀ DE LA SELVA

ANA MUÑOZ MUÑOZ

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Llorente Rodríguez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.

FIGUERES

JOSEP FRIGOLA FONT

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mª Teresa Fernández Molas i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

OLOT

SARA PLANTALECH VALERI

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

PALAFRUGELL

CARMEN FELIU CASAÑAS

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Isern Amir. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

JUAN JOSÉ VENTURA CRUZ

Ha mort als 66 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

QUART

ROSA QUINTANAS OTERO

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Benet Calvet Vila. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Margarida de Quart.

SANTA COLOMA DE FARNERS

NICOLAU FONT MASFERRER

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Guix. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori d’Arbúcies.