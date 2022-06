L’espai gastronòmic Mas Gusó, ubicat a Sant Pere Pescador, ha inaugurat la temporada estival amb l’obertura d’un nou projecte: «miraGe». Es tracta d’un espai de culte al vi on es desplegaran un gran ventall de propostes: Degustació de vins del propi celler, wine bar amb proposta de vins a copes de diferents D.O.‘s, còctels d’autor, xerrades de prescriptors i música en viu. Joan Gusó, líder del projecte, explica que aquesta nova iniciativa vol ser un punt de trobada i de compartició de coneixement entre els amants del vi. Després d’una llarga i consolidada trajectòria com a prescriptors de vins, caves i licors, Mas Gusó fa un passa més per crear un lloc que pretén ser un oasi per la gent sensibilitzada amb el món del vi. De fet, el concepte del «miraGe» neix de la idea de crear un entorn veritablement màgic, envoltant i on totes aquelles persones que comparteixen una mirada indescriptible cap a aquestes begudes puguin sentir-se en un autèntic núvol de cotó fluix, acompanyats d’un entorn agradable i lliure de qualsevol estès.

Un dels plats forts d’aquesta proposta, que acompanyen la proposta gastronòmica del restaurant, és que l’espai «miraGe» elaborarà còctels d’autor en un entorn idíl·lic i envoltats dels meravellosos jardins exteriors que envolten el recinte. La visió del «miraGe», com relata Joan Gusó, és que els protagonistes siguin el vi i els còctels sense pretensions. Pel que fa al vi, l’espai disposa d’una àmplia gamma de propostes d’arreu del món que es podran degustar de la mà de la cuina de Mas Gusó. El «miraGe» també oferirà concerts dos cops per setmana (dimarts i divendres) fins al mes de setembre. Cuina tradicional A banda de la nova proposta, Mas Gusó continua oferint un gran ventall d’opcions gastronòmiques a través del restaurant Mas Gusó. Ubicat en un entorn meravellós, al costat del Parc Natural dels Aiguamolls, el restaurant Mas Gusó es presenta com un perfecte espai per gaudir en diferents ambients durant el dia i la nit. El renovat restaurant ofereix una variada cuina catalana amb productes de proximitat que uneix saviesa, tradició i modernitat. El xef proposa una experiència gastronòmica lligada al producte local de terra i mar: saboroses carns a la brasa, peix fresc de llotja, arrossos suculents, així com selectes postres casolanes. Més informació i reserves al web (www.masguso.com).