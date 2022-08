Cultura, natura, gastronomia, pobles i ciutats carregades de bellesa… Però, sobretot, sol i quilòmetres i quilòmetres de platja. Andalusia és una terra alegre, sensorial i plena de vida, acostumada a acollir els visitants amb els braços oberts. Els que hi van, sempre repeteixen, i per això aquest estiu les platges d'Andalusia són el lloc on tothom vol tornar.

Quines són les millors platges d'Andalusia?

Aquest calorosíssim estiu amb l'onada de calor, els seus 886 quilòmetres de costa col·loquen Andalusia com la millor destinació de vacances per desconnectar de tot, relaxar-se i gaudir. Les platges d'Andalusia són les més llargues i singulars d'Espanya (79 amb bandera blava de la UE).

Entre la calma de la Mediterrània i el salvatge Atlàntic, les platges d'Andalusia sorprenen per la varietat dels seus paisatges i constitueixen un patrimoni natural amb personalitat pròpia, d'aigües càlides i capvespres espectaculars. L'extensió del litoral i les condicions climatològiques privilegiades permeten, a més, que la comunitat sigui una destinació especialment propícia per a la pràctica d'esports nàutics.

Llarguíssimes platges de sorra fina a Cadis i Huelva, cales amagades entre penya-segats a Granada, Costa del Sol o Almeria… L'oferta de platges d'Espanya és rica i molt variada, i res a envejar amb altres platges del món. Cada costa té el seu atractiu i, segons els teus gustos, et podem recomanar una zona o una altra. Però, quines són les platges més boniques d'Andalusia?

Costa de la Luz de Huelva, platges infinites i salvatges

Des de la desembocadura del riu Guadiana a la del riu Guadalquivir, la Costa de la Luz de Huelva compta amb àmplies platges de sorra blanca, on s'entremesclen l'aigua, les dunes i les pinedes.

Aquesta costa inclou la platja més llarga d'Espanya, Doñana, de 28 quilòmetres i accés restringit. Un impressionant mosaic de diversos paisatges i un paradís per a les aus a l'aiguamoll més important de tot Europa.

A cavall entre Huelva, Sevilla i Cadis, el Parc Nacional de Doñana és un laberint de terra i aigua que dona forma a aiguamolls, llacunes, vedats, pinedes, dunes, platges i penya-segats.

Un paisatge espectacular on es troba el sistema de dunes en moviment que discorre entre Matalascañas i la desembocadura del Guadalquivir, amb quilòmetres de platja verge i sorres blanques.

A la costa de Huelva se situen també altres espais singulars de visita obligada, com el penya-segat dunar més alt d'Europa. Ubicat a Almonte, entre Matalascañas i Mazagón, el penya-segat de l'Asperillo és un sistema de dunes fòssils que s'estenen al llarg de dotze hectàrees de costa i puja més de 100 metres.

És una de les formacions costaneres amb característiques geomorfològiques i ecològiques més singulars de la Península, ja que es va anar formant per la sedimentació de sorres d'origen eòlic i al·luvial i s'estima que els materials més antics tenen entre catorze i quinze mil anys.

La costa de Huelva compta amb nombrosos ports esportius i és ideal per a la pràctica d'esports de vela, gràcies al seu clima excel·lent que permet gaudir del mar en qualsevol època de l'any.

Tradició marinera a Costa de la Luz de Cadis acompanyada de la seva gent hospitalària i captivadora

És la costa més meridional de la Península Ibèrica, 200 quilòmetres de sorra fina i daurada per gaudir en localitats com Chipiona, Rota, El Puerto de Santa Maria, Puerto Real, Chiclana, Conil, Barbate o Sanlúcar de Barrameda, assentada a la desembocadura del Guadalquivir davant del Parc Nacional de Doñana. A la platja de Bajo de Guía de Sanlúcar se celebren cada agost les seves conegudes carreres de cavalls.

Més desconeguda però igualment recomanable és la Duna de Bolonia, que s'enlaira imponentment al cel des de més de 30 metres d'alçada. Aquest monument natural està situat a l'istme de Punta Camarinal, al Parc Natural de l'Estret.

Per als més esportistes, les extenses i ventoses platges de Tarifa són una benedicció. Surf, surf de vela, kitesurf… l'extens litoral andalús és un enclavament ideal per practicar aquest tipus d'esports que depenen de la força del vent.

De manera especial ho és Tarifa, la zona més ventosa d'Europa i el bressol espanyol del surf, que la converteixen en un dels llocs més visitats per practicar aquest tipus d'esports. Les condicions climàtiques i els vents favorables de la zona, propicien la celebració de nombrosos campionats nacionals i internacionals durant tot l'any.

D'altra banda, els seguidors de la pesca submarina tenen sempre un moment per visitar les aigües de platges com Los Lances, Bolonia, Cabo de la Plata o Valdevaqueros.

Costa del Sol de Màlaga, més de 150 km de cultura, natura i gastronomia

La Costa del Sol s'estén des de l'extrem oriental de la província de Màlaga fins a Sotogrande (San Roque), a les costes gaditanes.

De clima càlid i mediterrani, amb aigües tranquil·les i transparents, aquests 161 quilòmetres de litoral malagueny acumulen gran quantitat de serveis turístics, entre ells, el 40% dels punts d'atracament per a embarcacions esportives de les costes andaluses que es distribueixen en 11 ports esportius i clubs nàutics.

La costa malaguenya s'ha convertit en una de les zones de més desenvolupament turístic a nivell nacional i internacional i municipis com Torremolinos o Marbella no han fet més que augmentar la seva fama.

Tot i això, la Costa del Sol alberga encara molts racons per descobrir. A Nerja, per exemple, hi ha el paratge natural de Maro – Cerro Gordo, una de les poques cascades d'aigua dolça a Espanya que cauen directament al mar. El paratge es caracteritza pels espectaculars penya-segats, de fins a 75 metres de desnivell, entre els quals s'intercalen boniques platges i petites cales, fruit de l'erosió i regressió marina sobre els darrers contraforts de la Sierra de Almijara.

Costa Tropical de Granada, platges i cales d´aigües cristal·lines amb 320 dies de sol a l’any.

Protegida dels vents del nord gràcies a la seva privilegiada situació mediterrània, la proximitat amb el nord d'Àfrica i Sierra Nevada, (de 3.400 metres d'altitud i a 40 quilòmetres de la costa), els penya-segats, cales i extenses platges de la costa granadina permeten gaudir d´un microclima subtropical, amb 320 dies de sol a l´any i una temperatura mitjana al voltant dels 20 °C.

Les infraestructures turístiques són idònies per a la pràctica d'esports, com la vela o l'esquí aquàtic, en municipis com Almuñécar o Motril.

Com a curiositat, la costa granadina també acull algunes de les platges més petites i amagades del país, com la nudista de Cantarriján a La Herradura, de menys de 400 metres de longitud, o la de la Rijana a Gualchos, de només 250 metres.

Ventall de possibilitats per al gaudi i l'oci a la Costa d'Almeria

La Costa d'Almeria s'obre al mar Mediterrani amb un paisatge molt peculiar, on es combinen zones desèrtiques i dunes amb altres de molt més muntanyoses, plenes de cultius i platges rocoses.

Si destaca alguna cosa de la costa d'Almeria és l'impressionant Parc Natural de Cabo de Gata-Níjar, un entorn paradisíac d'aigües cristal·lines i platges verges, enclavaments pràcticament deserts per desconnectar i gaudir en solitud. La dificultat d'accedir a la cala San Pedro, per exemple, després de caminar diversos quilòmetres per senders de terra, garanteix tranquil·litat i una escassa afluència de visitants.

Les aigües transparents de cap de Gata són ideals per submergir-se i descobrir les profunditats marines practicant submarinisme i busseig, ja sigui a pulmó lliure, amb ‘snorkel’ i tub respirador o busseig amb escafandre. La zona disposa de nombrosos centres especialitzats que ofereixen els seus coneixements sobre busseig i organitzen excursions als indrets més sorprenents per conèixer la vida marina.

Aquest estiu, vine a Andalusia i dona't una alegria gaudint de les seves millors platges!