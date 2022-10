La Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances arriba aquest any a la seva 48a edició i ho fa amb més empenta que mai, donat que es recupera la presencialitat i la normalitat. Girona tornarà a ser una vegada més el punt de trobada del sector de l’assegurança que aquest any ha escollit l’humor com a tema, ja que és «vital i necessari per a la nostra vida» en paraules de Jordi Triola, president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

En la salutació del programa oficial de la Setmana, Triola fa referència al fet que finalment es podrà celebrar el retrobament dels professionals després de dues edicions celebrades de forma virtual. Però no s’ho pren com una forma negativa sinó «com una experiència que ens ha ajudat a valorar aquesta proximitat que com a mediadors sempre traslladem als nostres clients i a fer nous passos endavant».

Un sector cohesionat i fort

El president destaca que l’esperit de la Setmana Mundial és que «és realment el lloc idoni per poder parlar amb tots els actors de la mediació, amb un to professional i amigable alhora, intercanviant els diferents punts de vista, però sempre sumant i construint un sector més fort, més cohesionat i més referent».

La voluntat és repetir aquest esperit perquè la Setmana Mundial sigui «de nou aquell lloc de trobades professionals, i per què no, també, personals, un lloc on s’intercanviïn les diferents visions de l’evolució del nostre enriquidor i necessari sector, fruint d’idees i opinions, parlant de com han canviat les coses, però amb el sentiment positiu de veure un futur ple d’oportunitats, creixent, engrescador, que ens està esperant perquè el nostre sector hi vagi, això sí, treballant dia a dia». Des de la presidència del col·legi es desitja poder gaudir de la presència dels col·legiats per saludar-los personalment «amb aquest punt d’humor que deia, molt necessari al llarg de la vida, però de ben segur que en aquests moments molt més».

Els actes tindran el tret de sortida el dimarts 18 d’octubre, a les 6 de la tarda, a l’hotel Carlemany de Girona amb la conferència que porta per títol «Hora de la (r)evolució! L’experiència de client ja no és una opció!» a càrrec de José Serrano, CEO de Izo España, consultora experta en la gestió, innovació i transformació de l’experiència de client i empleat. Serrano és tota una referència en el sector ja que a més és director del Màster CX de La Salle i docent en les principals universitats i escoles de negoci i coautor del llibre titulat «Cómo construir la Experiencia de Empleado». Després de la seva intervenció es farà un col·loqui i se servirà un còctel.

L’acte central serà el dijous 20 d’octubre, a les 7 de la tarda, a l’hotel Palau de Bellavista by Urhhotels. Primer hi haurà l’entrevista a Jaume Capdevila i Herrero «KAP», dibuixant d’humor i caricaturista amb el títol «L’humor, una cosa molt seriosa» a càrrec de Jordi Grau, president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Posteriorment, es lliuraran els diplomes del curs Nivell 1-2022.

A les 8 del vespre tindrà lloc l’homenatge als mediadors veterans i, a continuació, el reconeixement als 50 anys de col·legiació. Un altre dels actes destacats de la sessió serà la presentació del llibre que porta per títol «Assegurem-nos-en 2012-2022» a càrrec de F. Xavier Vila i Moreno, secretari de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística. Després del recordatori «Avui fa anys que...» s’encararà el final de l’acte amb el tradicional lliurament del premi Sol que aquest any arriba a la seva 33a edició.

Finalment, al voltant d’1/4 de 10 de la nit se celebrarà l’acte de la cloenda de la 48a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances i se servirà un còctel.