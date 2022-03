Les comarques de Girona estan consolidades com a un territori productor de bons vins que acrediten una qualitat que han merescut diversos reconeixements. Un dels millors sommeliers del món, el gironí Josep Roca ho té molt clar i fa poc va afirmar de forma contundent: «L’Empordà i els seus vins ja poden mirar el món per la seva singularitat».

Un dels valors dels vins gironins queden resumits amb aquesta declaració de Josep Roca. «És un dels valors importantíssims que l’Empordà pot mostrar amb orgull com cap altra Denominació d’Origen catalana. Enlloc tenen, al mateix temps, les tres variants de la garnatxa i les tres variants de la carinyena». I la seva proposta passa per «reforçar-ho i, també, reforçar aquesta part de la carinyena blanca, ja que aquí es troba l’únic lloc on realment hi ha una quantitat important d’aquesta preuada varietat de raïm, de manera que això ens fa autèntics. La Denominació d’Origen Empordà és la que reuneix la major producció vitivinícola de les comarques gironines i des de fa 18 anys incorpora també i té sota el seu paraigua els vins que es fan al Baix Empordà. La marca Empordà traspassa totes les fronteres. Una de la particularitat dels vins que surten des de Girona són els anomenats vins dolços. Els experts asseguren que el clima que tenim fonamenta aquest tipus de producció molt preuada i valorada. Des de Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona, s’explica precisament el valor dels vins gironins amb aquestes paraules: «els vins de l’Empordà gaudeixen d’un prestigi enorme des de l’Edat Mitjana» i destaca que Francesc Eiximenis (1330-1409), «ja va elogiar els vins empordanesos i els va situar entre els millors del món».