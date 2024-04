Aprèn a fer lasanya a la catalana: farcida amb albergínia i botifarra

La lasanya és un plat molt consumit a Espanya i és que la seva composició fa que ens llepem els dits després de menjar-la. Aquest plat està format per diverses capes de pasta de farina de forma quadrada o allargada, segons el fabricant o, si la fem nosaltres, segons el gust del consumidor. Tot i que, us recomanem fer-la casolana i al vostre gust; sempre serà més saludable i respectuosa amb els vostre pal·ladar. El seu interior sol contenir carn picada o verdura i va acompanyada de salsa i formatge. Oi que se us fa la boca aigua? Doncs avui us portarem la recepta de la lasanya, però canviant uns elements per tal de menjar la versió catalana: lasanya a la catalana amb albergínia i botifarra. Pren nota que t'expliquem com fer-la pas a pas.

Ingredients:

1 paquet de làmines de lasanya

2-3 albergínies mitjanes, tallades a rodanxes fines

400 g de botifarra catalana, sense pell

1 ceba gran, picada

3 grans d'all , picats

, picats 800 g de tomàquet triturat

1/2 tassa de vi negre

2 cullerades d' oli d'oliva

1 culleradeta de sucre

1 culleradeta de farina

400 g de formatge ratllat (parmesà, mozzarella, o una barreja)

500 ml de llet

50 g de mantega

4 cullerades de farina

Nou moscada, sal i pebre al gust

Instruccions:

Preescalfa el forn a 180 °C.

En una paella gran, escalfa l'oli d'oliva i sofregeix la ceba i l'all fins que estiguin transparents. Afegeix la botifarra sense pell i trencar-la amb una espàtula mentre es cou. Quan la carn estigui ben cuita, s'ha d'afegir el vi negre i deixar que redueixi.

A continuació, cal afegir el tomàquet triturat, el sucre, la farina, la sal i el pebre. Deixa coure a foc baix durant uns 20-25 minuts fins que la salsa s'espessi. Prova i ajusta els condiments segons el gust.

Mentre es cuina la salsa, en una paella separada, salteja les rodanxes d'albergínia amb una mica d'oli fins que estiguin tendres. Reserva.

Cuinar una lasanya catalana / freepik