Caixes Gourmet per a regalar el Dia de la Mare

Des de Casa Gourmet et proposem aquestes caixes per a regalar el Dia de la Mare. Sabies que maridar cava amb xocolata és un plaer deliciós? Encara que el perfect match de la xocolata amarga és el vi negre. Prova-ho, serà una experiència nova. Sorprèn la teva mare amb alguna d'aquestes dolces propostes i comparteix amb ella moments únics. Han estat elaborades amb Llobet Regals, empresa que porta més de 50 anys creant lots premium. Ells no s'equivoquen i segur que tu tampoc si li fas a la teva mare un regal així.

Tens caixes gourmet des de 29 €. Per a tots els gustos i totes les butxaques. Aquí destaquem quatre.

Caixa premium Barroc, per a maridar cava i xocolata

Maridar cava amb xocolata és un plaer. Fes-ho amb els bombons Dulces Deseos i les variades tauletes de Lindt que conté aquesta caixa premium. En aquest lot trobaràs l'exquisit contrast de la Flor de Sal i la taronja, amb la profunda riquesa del cacau pur.

Us proposem descobrir la simbiosi d'aromes i textures que converteixen aquesta combinació en una autèntica experiència sensorial. A més, no maridarás amb qualsevol cava, sinó amb el Vallformosa Gal·la Brut Reserva Barrica que ofereix un exquisit sabor amb matisos de vainilla, torrats, espècies i aporta sofisticació i elegància a qualsevol ocasió.

Presentació de la caixa. / Casa Gourmet

Aquesta caixa per a la mare inclou: un centre de taula quadrat, dues ampolles de cava Vallformosa Gal·la Brut Reserva Barrica, una caixa de bombons Lindt Dulces Deseos de 143 g, una caixa de galetes de mantega personalitzades per al Dia de la Mare, una tauleta de xocolata negra Lindt Excellence Flor de Sal, una altra Excellence Taronja i una altra Lindt amb 85% de Cacau, una caixa de galetes Birba Cubans de Xocolata i un mikado bouquet fragància de peònia i lila.

Caixa gourmet Gintònic, especial aromes i emocions

Per al Dia de la Mare regala una experiència única en sabors, aromes i emocions. Aquest pack dissenyat especialment per a aquest dia al costat de Llobet Regals inclou: una ampolla de ginebra premium Pink Royal de 70 cl, quatre tòniques Raspberry Premium de 20 cl de Fever-Tree, quatre tòniques Mediterranean de 20 cl de Fever-Tree, una espelma amb missatge i aroma de vainilla i, finalment, una cullera trenada per a Gintònic.

Aquesta caixa gourmet Gintònic desperta el paladar a noves experiències. Pink Royal Dry Gin és de les primeres ginebres premium rosa elaborada al Regne Unit. Destil·lada 4 vegades en alambí de coure i infusionada amb 10 botànics. El sabor de la ginebra recorda als gerds, els nabius i les mores.

Una combinació molt atractiva. / Casa Gourmet

La tònica Raspberry Premium de Fever-Tree combina la dolçor dels gerds amb el toc agre del ruibarbre, creant un equilibri perfecte. El seu perfil de sabor és tan refrescant com versàtil i és ideal per a barrejar o gaudir sola.

La tònica Mediterranean de Fever-Tree és suau, amb elegants i rodons matisos cereals i cítrics. En ella s'han barrejat els millors ingredients botànics seleccionats en les costes del Mediterrani amb la quinina de millor qualitat dels «arbres de la febre» de la República Democràtica del Congo.

Caixa fondue, per a maridar vi i xocolata

Sabies que el perfect match de la xocolata amarga és el vi negre? El vi i la xocolata es complementen a la perfecció, ja que són aliments que comparteixen qualitats com l'acidesa, la dolçor i l'amargor. Si el vi ha tingut un pas per bota encara millor, ja que les notes de fusta i espècies combinen a la perfecció amb la xocolata negra.

Vi i xocolata lliguen perfectament. / Casa Gourmet

Prova-ho, serà una experiència nova. I, recorda, com més cacau tingui la xocolata, més intens ha de ser el sabor del vi. LAN D-12 2019 és un rioja d'anyada excel·lent segons la denominació d'origen. Té un preciós color cirera brillant. Predominen les notes de fruita vermella madura, licorosa i tocs lactis sobre un fons de toffee, vainilla, canyella i cacau. En boca mostra harmonia entre la fruita i les notes torrades, provocant un efecte melós en l'entrada.

Aquesta caixa per al Dia de la Mare inclou: una mini fondue per a xocolata de dos serveis, una tauleta de 300 g de xocolata Torras cobertura fondant 70% de cacau, dues ampolles de vi negre DOCa Rioja LAN D-12 2019 i una caixa de palmeres Haubry de 100 g.

Caixa elegant, maridatge cava i bombons

El cava Vallformosa Gal·la Brut Reserva Barrica (40% xarel·el, 30% macabeu i 30% parellada) és una primícia d'un dels cellers més actius del Penedès. Amb la seva criança en barrica combina una increïble frescor i profunditat.

Una caixa amb molt bona selecció. / Casa Gourmet

A més d'amb la xocolata d'aquesta caixa gourmet, pots gaudir aquest cava amb aperitius, carns vermelles, ocells, mariscos i peixos. Per a realçar el seu perfil i aprofitar al màxim l'experiència de degustació, et recomanem que el serveixis a una temperatura de 5-6 °C.

La caixa inclou: una ampolla de cava Vallformosa Gal·la Brut Reserva Barrica, una caixa de bombons Lindt Dulces Deseos de 143 g, una esplema amb missatge i aroma de vainilla i, finalment, un mikado bouquet Good Vibes amb fragància de peònia i lila.