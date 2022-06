Amb l'arribada de l'estiu, molts són els que canvien els seus hàbits alimenticis. Els guisats i les receptes més pesades deixen pas a les amanides o els plats freds i lleugers, molt més apetibles quan estreny la calor.

Les tradicionals fruites i verdures són un clàssic que no pot faltar a cap nevera quan s'acosten aquestes dates. No obstant això, cada vegada més s'aposta per altres opcions més atrevides recorrent a fruites i hortalisses més exòtiques.

Entre aquestes alternatives, durant els últims anys ha destacat el mango, consolidant-se entre els productes més venuts de les fruiteries pel seu original i refrescant sabor, o la papaia, que permet donar un gir a receptes clàssiques, adaptant-les a noves textures i matisos.

Repassem algunes de les principals receptes que pots preparar recorrent a la papaia: delícies gastronòmiques que convertiran els teus plats en més saborosos i diferents, per a agradar al paladar de tots els integrants de la família.

1- AMANIDA DE PAPAIA I MANGO

Prepara 250 grams de papaia, una quantitat similar de mango, i ruca o canonges, en un pes una mica inferior. Tala totes dues fruites en tacs petits, però prou consistents perquè no s'esmicolin. Col·loca la ruca o els canonges com a base en el plat i totes dues fruites escampades per damunt. D'altra banda, fregeix lleument unes rodanxes de pernil serrà i col·loca-les per damunt, al costat d'unes perles de formatge suau. Escampa a més unes pipes de carabassa, i amaneix l'amanida. Per a això últim, suggerim una vinagreta amb vinagre de poma i mel de flors, a més d'oli d'oliva i sal.

2- POLLASTRE FREGIT SOBRE FESOLS TENDRES AMB CHUTNEY DE PAPAIA

Pica ceba i all, posa-ho en un morter amb sal i després de picar-lo porta la mescla a una cassola amb oli. Mentre s'escalfa, afegeix trossets de poma i pera i tira una mica de pebre. Repeteix posteriorment aquest últim pas amb la papaia. Pots amanir el chutney amb gingebre, sucre bru, salsa de soia, vinagre, suc de llimona, vitet o julivert. D'altra banda, trosseja les mongetes i bull-les, fregeix trossets molt petits de pernil, i fes el propi amb el pollastre, prèviament arrebossat en farina i ou. Quan tot estigui llest, serveix les mongetes en la base del plat, col·loca el pollastre damunt d'elles, afegeix unes nous o passes i cobreix tot amb el chutney.

3- CRESTES DE PAPAIA I PERA

Prepara una crema triturant papaia i pera prèviament cuites i unes ametlles. Encén el forn a 190 °C i mentre es preescalfa, disposa la massa de les crestes en quadrats, emplena-les de la crema de papaia i pera i col·loca també una rodanxa de pernil (que pots haver-hi fregit prèviament, o no). Dona'ls forma, segella les vores amb una forquilla i enforna durant aproximadament 15 minuts