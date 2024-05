Vins únics i exclusius

Els vins exclusius o premium són aquells elaborats amb raïm que provenen de vinyes o terrenys molt controlats, on els seus rendiments estan ajustats a l’equilibri de la vinya. Això es fa per a aconseguir la màxima intensitat i concentració d’aromes i sabors.. A més, els processos de vinificació o elaboració utilitzats, en els tres cellers que et presentem en aquesta selecció de vins de maig de Casa Gourmet, estan molt cuidats i controlats. Per tot això, són vins únics, exclusius i premium.

Coneix-los i aconsegueix aquest pack de 6 ampolles valorat en 100 € per només 56 €. En aquesta selecció descobriràs: Dosterras Garnatxa 2017 (DO Montsant), Vicente Gandia Bobal Negre 2021 (DO Utiel-Requena) i Sembro Edició Limitada 2021 (DO Ribera del Duero).

Dosterras Garnatxa 2017, essència única de vinyes velles

Aquest monovarietal de garnatxa prové de vinyes velles d’entre 50 i 60 anys. S’ha elaborat amb la finalitat que el raïm s’expressi en tota la seva magnitud durant el tast. Té un nas subtil i afruitat, però en boca mostra tota la força de la varietat.

Envelleix durant 14 mesos en bota, en part nova, perquè la fusta no prengui tot el protagonisme. És un vi amb moltes aromes de fruita vermella, violetes, balsàmics i tocs especiats. Tot elegància i harmonia. Dosterras Garnatxa 2017 (DO Montsant), captura l’essència de la garnatxa pura i del terreny d’on procedeix. És un vi perfecte per a la carn de xai rostit, carns blanques amb salses fortes, estofats i guisats, així com carn vermella a la barbacoa. Tasta-ho també amb formatges d’ovella.

Dosterras és un projecte vinícola nascut l’any 2012, quan Fernando Grajales, un enamorat del vi, va fer un viatge a la comarca del Priorat que li va canviar per sempre. Actualment, és un celler boutique enfocat en la qualitat, en la viticultura responsable i en l’elaboració de vins de producció limitada a partir de vinyes velles que donen molt baixos rendiments.

Vicente Gandía Bobal Negre 2021, elaboració magistral

El reconegut enòleg Pepe Hidalgo dona vida a aquest varietal premium, expressiu, potent i saborós, que obté 91 punts de la famosa Guia Peñín dels vins d’Espanya. S’ha elaborat amb la millor selecció de raïm de les vinyes de la zona alta d’Utiel-Requena, per això, simbolitza l’arrelament d’aquesta regió a la varietat bobal. Es tracta, sens dubte, d’una elaboració magistral els aromes dels quals més frescos de fruites vermelles i negres ens dirigeixen cap a les notes més profundes de cacau, espècies dolces i matisos fumats. En boca és potent, rotund, intens i madur. Molt saborós, ideal per a maridar amb un bon guisat de carn estofada, arròs amb costella i pasta bolonyesa.

Bobal de Vicente Gandía. / Casa Gourmet

Vicente Gandia és un gran celler valencià gestionat per la quarta generació d’una mateixa família, que elabora actualment vins sota 9 denominacions espanyoles diferents. El celler va ser fundat l’any 1885 per don Vicente Gandia. Té la seva seu central en la finca Hoya de Cadenas, un paradís enològic de més de 300 hectàrees de vinya que acull les més nobles varietats locals i internacionals. Amb un microclima particular, el Mediterrani facilita la perfecta maduració de la varietat bobal i permet el desenvolupament de les seves característiques úniques recollides en aquest vi premium.

Sembro Edició Limitada, de les millors vinyes de la Ribera

Prové d’una selecció de tinta fina de les millors vinyes de la zona de Pesquera de Duero, amb sòls calcaris i pobres, situats en les parts més altes de les terrasses del riu. És un vi consistent, amb tanins ferms. Sentiràs en boca una certa cremositat del seu pas per barrica nova. Té potencial de guarda i millora en ampolla uns 10 anys. Transmet tot el caràcter dels criança de Ribera del Duero, sent un exponent excel·lent de la varietat en la zona.

Un vi que ha aconseguit 90 punts la famosa Guia Peñín. / Casa Gourmet

Està deliciós acompanyant a plats de carn lleugers, rostits, plats de pasta i formatges suaus. Vinea Magna (Cellers Sembro) desenvolupa des de fa anys un petit projecte vinícola i artesanal dedicat a l’elaboració de vins, creat per la família Osborne - Osborne, la tradició de la qual en el món del vi data de més de dos segles i que porta present a Ribera del Duero i Rueda 25 anys. Sembro Edició Limitada 2021 està destacat amb 90 punts a la Guia Peñín dels vins d’Espanya.

Casa Gourmet més que un club de vins

Casa Gourmet és la botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Els lectors i lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d’enviament, després de donar-se d’alta en el Club de Vins. L’alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda de la marca top d’accessoris LeCreuset, enviament gratuït en les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. Es pot comprar la selecció de vins també sense ser socis a casagourmet.es.