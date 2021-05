El retorn de Dexter és cada dia més a prop. Vuit anys després del seu final, la tardor de 2013, la sèrie protagonitzada per Michael C. Hall tornarà a la pantalla petita amb un sèrie limitada a deu lliuraments i que canviarà d’escenari, deixant Miami per desenvolupar-se a Nova York. La ficció del canal nord-americà Showtime, que torna a comptar com Clyde Phillips, el showrunner original, arribarà a Espanya la pròxima tardor de la mà de la plataforma Movistar +.

A més de Michael C. Hall, en el paper de l’assassí Dexter Morgan, que ha començat una nova vida donant-se a conèixer amb el nom de Jim Lindsay, la nova producció també compta amb l'actor Clancy Brown (Los inmortales), que dona vida a Kurt Caldwell, el personatge que controla la petita ciutat fictícia d'Iron Lake, situada a nord de Nova York, on viu el protagonista. L’elenc el completen, entra altres, Johnny Sequoyah, Julia Jones, Alano Miller, Michael Cyril Creighton i Jamie Chung.

La sèrie original de vuit temporades es va estrenar a la tardor de 2006 i narrava les peripècies de Dexter Morgan, un peculiar expert en taques de sang del departament de policia de Miami que tenia com a segona ocupació ser un assassí en sèrie. La producció es va convertir en una de les més aclamades de la televisió.