Mujeres desesperadas, un dels grans èxits de la ficció televisiva dels últims anys podria tornar aquest 2022 amb una nova temporada. Així es desprén del misteriós missatge que la cadena ABC va publicar el darrer dia de 2021 al seu perfil de Twitter. «Esperant desesperadament el 2022» diu l’anunciat, que s’acompanya d’una fotografia en la qual hi apareixen els personatges que en el seu moment van encarnar les actrius Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria i Dana Delany.

El misteriós missatge ha obert un intens debat a les xarxes socials, on diversos experts ja han apuntat que la cadena ABC està treballant ja en un revival de la popular ficció creada per Marc Cherry (¿Por qué matan las mujeres?) que es va emetre amb gran èxit entre 2004 i 2012. El cert és que no seria descabellat que la sèrie pogués tenir una nova vida una dècada després del seu final, sobretot en un moment en la que produccions mítiques, com Sexo en Nueva York, han desembarcat amb noves trames a les plataformes en streaming. Per ara tot són només teories i rumors i caldrà esperar que, en algun moment, la cadena doni explicacions. De moment aquest possible retorn ja ha il·luminat els ulls dels milers de seguidors de la sèrie.