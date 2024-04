Les millors prediccions que han fet els Simpsons

Els Simpson són probablement la família més famosa de la televisió, i no és per poc: ja fa 36 temporades que estan en antena i no sembla que hi hagi d'haver un final aviat. La família groga va debutar a la pantalla el 19 d'abril de 1987, i per commemorar aquesta data, cada any se celebra el Dia dels Simpsons aquest dia.

Durant aquests 37 anys d'aventures, Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie han viscut milers de situacions diferents, algunes reals, d'altres més irreals i inversemblants, però sempre amb un toc de comèdia de crítica social i política. El que més sorprèn és que al llarg dels anys, algunes d'aquestes situacions sortides de la imaginació de Matt Groening i els seus guionistes s'ha acabat convertint en realitat, de forma tan sorprenent que molts dels fans de la sèrie ja creuen que els Simpsons prediuen el futur.

Aquí us deixem amb algunes de les 'prediccions' més sonades dels Simpsons els últims anys.

La presidència de Donald Trump

Una de les prediccions més conegudes dels Simpsons, que ja el 2000, va predir que Donald Trump seria president dels Estats Units. És en el capítol 17 de la temporada 11, 'Bart to the future', quan Bart veu el seu futur de la mà d'un endeví. En aquest futur, Lisa acaba de ser proclamada presidenta del país, succeint al càrrec a Donald Trump.

Trump president als Simpsons / FOX

El Premi Nobel de Química i Economia

A l'inici del capítol 'Elementary School Musical', primer capítol de la temporada 22, Lisa es troba amb uns companys de classe per a veure l'entrega dels Premis Nobel. Com si es tractés dels Oscars, els amics fan una travessa amb els guanyadors de cada secció. En ella hi ha el nom del químic Bernhard Feringa i de l'economista Bengt Holmström, que curiosament el 2016 van ser els guanyadors del Premi Nobel de Química i d'Economia, respectivament. Per tant, els Simpsons (o en aquest cas els amics de Lisa, Data i Milhouse) van encertar els guanyadors dels Premis Nobel.

La travessa dels Premis Nobel dels Simpsons / Els Simpsons

El divorci de Melanie Griffith

Per aquesta predicció hem de tornar a les primeres temporades de la sèrie. En el tercer episodi de la tercera temporada, Bart acaba treballant com a bàrman de la màfia italiana d'Springfield, a les ordres de Fat Tony. Després d'un càstig del director Skinner i de les queixes del nen amb els mafiosos, Skinner desapareix misteriosament, i Bart i els mafiosos en són els principals sospitosos. En un moment de la investigació, la policia contracta una vident per a intentar esbrinar què ha passat amb Skinner. "No veig res, però em temo que Melanie Griffith i Don Johnson se separaran", diu la vident en aquest episodi del 1991. Melanie Griffith i Don Johnson es van separar el 1995.

Un tigre ataca a un dels seus domadors

Sigfried i Roy eren un duo d'ensinistradors de circ que van ser coneguts pel seu espectacle a Las Vegas, i com no, van aparèixer als Simpsons. Al capítol '$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)' desè de la cinquena temporada, a la ciutat legalitzen el joc i el Sr. Burns obre un gran casino, i dos domadors (molt semblants a Sigfried i Roy) van a fer l'espectacle allà. En un moment de l'espectacle, un dels tigres ataca a un dels domadors. 10 anys després, el 2003, Roy va ser atacat per un dels seus tigres.

L'atac del tigre als Simpsons / Simpsons

L'atac a les torres bessones l'11-S

Aquesta 'predicció' passa en un episodi mític de la sèrie: 'The city of New York vs Homer Simpson' (pots recuperar la llista dels 10 millors episodis de la sèrie a l'enllaç), primer capítol de la temporada 9. En ell, després que Barney li perdi el cotxe en una festa de setmanes, Homer descobreix que el seu cotxe es troba aparcat al bell mig del World Trade Center, entre les dues torres bessones. Quan decideixen anar a buscar el cotxe, Bart ensenya a la seva família un cartell amb una oferta d'autobusos per anar a la gran ciutat: 9 dòlars, i al costat, la silueta de les torres bessones, que dibuixen un 11: 9/11, la data de l'atemptat contra les torres (amb format americà).