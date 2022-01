Després de l’èxit i l’enrenou generat per la sèrie documental sobre Rocío Carrasco emesa l’any passat a Telecinco, que va omplir hores i hores de televisió, la cadena repeteix fórmula amb un altre personatge polèmic, Julián Muñoz. L’exalcalde de Marbella ha concedit una entrevista en profunditat per parlar sobre els fets relacionats amb l’operació Malaia, que el van portar a ingressar a la presó, i sobre la seva relació amb la cantant Isabel Pantoja. El primer dels dos lliuraments del programa, titulat No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, s’estrena aquesta nit.

L’entrevista estarà acompanyada per una tertúlia a plató moderada per Joaquín Prat i amb els periodistes Paloma García Pelayo, Rosa Villacastín, Juan Luis Galiacho, Ángela Portero, José Manuel Parada i Lalo Álvarez. Es tracta d’un format que conté «multitud de dades i detalls fins ara desconeguts i revelacions sobre els seus sentiments», ha apuntat Mediaset en un comunicat. Muñoz realitza un repàs a la història del període de la seva vida des que va arribar a Marbella amb la seva dona Mayte Zaldívar i va conèixer Jesús Gil; la seva relació amb Isabel Pantoja, de la qual explicarà detalls inèdits sobre com es van conèixer, com van viure el seu amor i quan i per què va començar a deteriorar-se, fins a acabar en una ruptura amarga.