Ramón García ha anunciat el que molts fans estaven esperant: el 'Grand Prix' torna. El presentador va afirmar en declaracions a la Cadena Ser que s'està gestant el retorn del mític concurs que va emetre TVE entre els 90 i els 2000. Ho farà de la manera menys convencional possible: a Twitch i de la mà d'Ibai Llanos, amb el qual Ramón García va donar les campanades en la mateixa plataforma. Això sí, tot està una mica a l'aire, atès que no han començat els enregistraments, per la qual cosa el presentador és prudent: «Si res es torça, pot ser factible, i ho farem d'una manera més moderna. Els dos equips, el meu i el d'Ibai, estan treballant per fer-ho, perquè és complicat portar un format com el 'Grand Prix' a Twitch».

El presentador, que es posava al capdavant del format cada estiu a La 1, afirma que aquesta nova versió serà més «moderna, amb molts canvis, però sense perdre l'essència». «Mantindrem l'esperit del poble petit, de la confrontació, dels alcaldes, de jocs divertits, encara que, lògicament, el que no podria passar pel cap de ningú que entengui d'aquest ofici i d'aquesta indústria de la televisió és que fem un programa el 2022 igual que el 1996», ha expressat. Un dels canvis més significatius serà perdre la vaqueta, un fet que García lamenta: «Lògicament, no podrà tenir vaqueta perquè la nova llei de protecció animal del Govern actual no ho permet, i això a mi em fa molta ràbia perquè la vaqueta era part fonamental». Però, tot i que l'animal no sigui als jocs, «continuarà sent la imatge» del programa.