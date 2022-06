Encara que era un secret de domini públic, Netflix ha confirmat que la sèrie més reeixida de la seva història, la coreana El juego del calamar, tindrà una segona temporada. I ho ha fet a través d’un missatge en xarxes signat pel creador, director i productor de la reeixida sèrie coreana, Hwang Dong-hyuk: «Encara que triguem 12 anys a estrenar El juego del calamar, només va trigar 12 dies a convertir-se en la sèrie més popular de la història de Netflix», ha apuntat. Ara, afegeix, «torna Gi-hun. Torna el líder», ha precisat en referència al personatge interpretat per Lee Jung-jae, el xofer addicte als jocs d’atzar la penosa situació econòmica del qual el fa participar en el perillós joc.

Encara que Netflix no ha fixat una data aproximada d’estrena, el mateix Hwang Dong-hyuk va apuntar al maig en una entrevista amb Vanity Fair que la segona temporada arribarà a finals del 2023 o fins i tot el 2024 ja que de moment el creador «només té unes tres pàgines amb idees que encara no han estat plasmades al guió final». «La humanitat serà posada a prova a través de nous jocs», va explicar concisament l’artífex de la producció sud-coreana, que va deixar una pregunta a l’aire per als seguidors de la sèrie: «És possible la veritable solidaritat entre humans?».