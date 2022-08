La cadena HBO va anunciar, oficialment, que l’esperada preqüela de Joc de Trons, que durà el títol de La casa del dragón, s’estrenarà aquest mateix mes, el dia 22 d’agost.

La informació sobre la nova sèrie apareix amb comptagotes. El febrer, Geroge R.R. Martin, autor de la saga de llibres en què es basa l’original, va revelar els continguts del seu aclamat univers que apareixerien, de nou, a les pantalles. Els fanàtics de Joc de Trons no tenien novetats des del 2019, però ara celebren els 10 episodis de la primera temporada d’aquesta preqüela.

A La casa del dragón, els fets tenen lloc 300 anys abans que els successos de la sèrie original narra. Tot el que hi passa està basat en la novel·la Foc i sang, publicada per Martin el 2018. En el repartiment de la ficció s’hi podran trobar actors com Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy o Paddy Considine. Els jocs de poder tornaran a ser l’eix central en la trama de la sèrie, amb fets que marcaran el futur de Ponent i tots els seus regnes.