Un detingut relacionat amb el robatori d'un mapa del 1504 a la biblioteca Carles Rahola de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona relacionada amb el robatori d'un mapa que data del 1504 i que es va extreure de la biblioteca Carles Rahola de Girona. L'arrest es va produir després d'iniciar-se una investigació que va portar els agents a fer dues entrades i escorcolls a domicilis de França sota mandat judicial, el 24 d'abril. La investigació segueix oberta i no es descarta que hi puguin haver més detencions de persones relacionades amb el cas. Tot i que el secret de sumari s'ha aixecat, els Mossos segueixen investigant per intentar trobar el mapa. Els fets van passar el 17 d'abril, quan un home es va presentar a la biblioteca Carles Rahola, sol·licitant accedir a l'arxiu històric del centre.

El sospitós es va registrar amb un nom francès i va entrar acompanyat de personal de la biblioteca, que li va permetre l'accés a la zona en què solen anar els investigadors. Aquest home va fer una consulta d'un llibre que contenia un mapa astronòmic i, un cop va acabar de revisar-lo, el va tornar. Va ser aleshores quan el personal es va adonar que l’home, que ja havia marxat, no havia retornat el mapa a dins del llibre.

A partir d’aquell moment els responsables de la Carles Rahola van avisar els Mossos, que van iniciar una investigació amb els agents de la Unitat Central de Patrimoni Històric (UCPH) de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), que són els encarregats del cas.