L'exdiputat de Junts per Catalunya (JxCat) i exdirector de Rac1, Eduard Pujol, farà el salt a la televisió amb el programa de política 'El fax de 8TV', que s'emetrà tots els dissabtes a la nit (21.45 hores) a partir del 17 de setembre. Pujol presentarà l'espai de bracet amb la periodista Elisabet Cortiles i comptarà amb la col·laboració destacada de Pilar Rahola, entre altres participants, segons ha anunciat aquest dissabte la televisió privada que dirigeix Nicola Pedrazzoli. "Tornar és una aventura, el verb més potent, engrescador. Fer-ho convençut i amb ganes, és fantàstic. Tornar. A comunicar, a parlar, a ser. Decidit, torno. Aquest setembre", ha celebrat el mateix Pujol a través d'una piulada al seu compte de Twitter.

"Feliç de poder anunciar el meu retorn a 8TV. Quinze anys després, torno a la casa que em va veure néixer professionalment!. I ho faig amb un crack al costat, Eduard Pujol, amb qui farem tàndem en el nou espai de política dels dissabtes", ha afegit Cortiles. El retorn d'Eduard Pujol a la vida pública arriba gairebé dos anys després que fos apartat i suspès de militància per JxCat per un suposat cas d'assetjament sexual (el 26 d'octubre del 2020). Al gener del 2021, Pujol va portar a la Justícia les "falses acusacions" d'assetjament sexual i Junts va decidir restituir Pujol el 28 de juny del 2021. Les dues dones que van denunciar Pujol per assetjament sexual es troben a les portes de judici acusades dels delictes d'injúries i difamació.