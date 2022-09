Jesús Font triomfa a Netflix amb la comèdia de vampirs «Hollyblood»

El director català de cinema i sèries Jesús Font (Barcelona, 1960) ha passat de dirigir grans sèries com El Comisario o Todos los hombres sois iguales, a situar la seva última pel·lícula, Hollyblood, com una de les deu més vistes de parla no anglesa al món a Netflix, alguna cosa que ni ell mateix s'esperava. «Estic encantat, sobretot perquè és una paròdia del món dels vampirs i em fa gràcia que hagi arribat tan lluny perquè és la meva primera experiència amb Netflix en el sentit que és una coproducció amb ells», assenyala Font. La pel·lícula es va estrenar primer a les sales de cinema d’arreu d’Espanya i des de fa una setmana Netflix la va incorporar al seu catàleg.

Encara que els seus estudis i els inicis en la seva professió de cineasta van ser dirigint curtmetratges i fins i tot una pel·lícula, titulada Carambolas, sempre li ha agradat la televisió dramàtica perquè «fa viure moltes més vides molt més intenses durant molt temps». Crear productes audiovisuals per a la televisió dona una versatilitat respecte al cinema, que és «més calmat, és una reflexió i és més tancat», assegura. «Aquesta fricada de Hollyblood em recordava molt als curts que feia quan era jove i era una cosa per passar-ho bé», afegeix. I és que aquesta pel·lícula de parla no anglesa ha aconseguit situar-se en només una setmana entre les deu més vistes a tot el món, una pel·lícula que, segons el seu director, pot interessar a tot tipus d'audiències des de babyboomers fins a millenials o la generació Z. Font diu que el vampir és el personatge més longeu de la història del cinema mundial, que ha acompanyat a tota les generacions de seguidors del cinema sent una figura grotesca. En aquest cas «no és solament un vampir que xucla sang i va mossegant, sinó que és la paràbola de moltes mesquineses de l'ésser humà», comenta. La pel·lícula compta amb un element romàntic, la qual cosa fa que el personatge sigui «contradictori i ric» i és una de les raons «per les quals ha funcionat».