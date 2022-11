«Vatican Girl», la sèrie sobre un cas que turmenta el Vaticà

¿Qui la va fer desaparèixer? En una calorosa tarda del 22 de juny del 1983 una ciutadana de l’Estat del Vaticà desapareix de camí a una classe de música. Té 15 anys, és filla d’un funcionari vaticà i es diu Emanuela Orlandi. Comencen les indagacions. El mateix Vaticà, els serveis secrets de diversos països europeus, la màfia i fins i tot un home que ha intentat matar Joan Pau II, acaben en els anys sent investigats. No hi ha cap conclusió. Des d’aleshores de la jove no se’n sap res. Només una cosa és segura: 39 anys després, la pregunta continua sense tenir resposta i la família d’Orlandi continua buscant la noia.

És l’argument de la sinopsi de Vatican Girl, dirigida per l’australià Mark Lewis, basada en una història real i ara distribuïda a més de 150 països. Una nova docusèrie de quatre episodis de Netflix que està arrasant dins i fora d’Itàlia, i torna a posar d’actualitat un dels cold cases més foscos de la història vaticana. El periodista Emiliano Fittipaldi, entrevistat durant la docusèrie, no se sorprèn de l’èxit de Vatican Girl. «Segurament que el Vaticà segueix des dels anys 80 sense respondre a preguntes sobre aquest cas, que es tracti d’una jove dona i ciutadana vaticana, i també que la desaparició passés en un moment de gran convulsió política a Itàlia i quan diversos escàndols financers sacsejaven la Santa Seu, expliquen perquè quaranta anys després l’opinió pública segueix obsessionada amb aquest cas», afirma. Fittipaldi, que fa alguns anys va descobrir documents que indiquen que la jove podria estar viva i que la Santa Seu estaria implicada en el cas, considera que un dels principals mèrits de Lewis ha sigut el de desentranyar la quantitat de pistes falses al voltant d’aquesta història, i posar èmfasi en una teoria que podria explicar les raons rere la desaparició d’Emanuela. La que diu que la jove hagi sigut agredida sexualment per una persona pròxima a l’avui difunt papa Joan Pau II. Una hipòtesi que, fa anys, també havia sigut en part suggerida pel mort exorcista Gabriele Amorth. Aquesta vegada, la possible reconstrucció es basa en el testimoni d’una dona, amiga d’infància d’Emanuela, que ha dit que dies abans de la seva desaparició, la jove li va explicar que havia sigut víctima d’un episodi d’abús. Aquest secret hauria estat després utilitzat per la Banda della Magliana, una organització criminal llavors activa a Roma, per organitzar el segrest d’Emanuela i extorsionar el Vaticà, segons també ha dit al diari britànic The Telegraph Andrea Purgatori, un periodista que va seguir el cas des de l’inici. «¿De què serveix tot això?», s’ha preguntat, per contra, el diari italià Il Manifesto, al remarcar que les pistes aportades no són concloents.