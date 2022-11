Durant la nit de dijous, 24 de novembre, Pablo Motos va reservar uns minuts de l’emissió d’‘El hormiguero’ per respondre al Ministeri d’Igualtat per la seva campanya ‘¿Llavors qui?’ llançada amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Tot i que no se l’esmenta de manera explícita, el presentador s’ha donat per al·ludit, ja que en una de les seves escenes apareix un presentador de televisió que pregunta a la seva convidada si utilitza «roba interior sexi o còmoda», mateixa qüestió que li va plantejar ell a Elsa Pataky l’any 2016. I si s’analitza segon a segon, el presentador de l’espot porta entre les seves mans una targeta amb un logotip que és clavat al del programa d’Antena 3.

Motos ha interpretat aquesta campanya com un atac personal, a la qual va respondre de manera taxativa en el programa d’ahir: «El Ministeri d’Igualtat s’ha gastat més d’un milió d’euros de diners públics a fer una campanya de televisió per dir-me masclista». «Ja sé que és gairebé una vulgaritat, perquè ho diuen a tothom, però és que a mi m’han fet un anunci. Gastar-se aquests diners dels espanyols, estant el país com està, és indecent», va afegir.

Després de fer un repàs per diversos titulars que vinculaven la campanya d’Igualtat amb el seu nom, Motos va donar pas al vídeo en qüestió i va mirar de justificar-se: «Aquesta pregunta la vaig fer l’any 2016, que ja se n’han anat lluny, a Elsa Pataky. Però és que Elsa Pataky venia a presentar una campanya de roba interior i pijames sexis». Tot seguit, va mostrar la pregunta que va fer a l’actriu perquè l’audiència veiés «la diferència entre el to bavós que ha utilitzat el de la campanya i el que va passar de veritat».

Pablo Motos responde a la última campaña del Ministerio de Igualdad #CarrascoEH pic.twitter.com/SqF0kMJwBd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 24 de noviembre de 2022

«Com veieu, ni jo estic fent el bavós com pretén fer aquesta campanya, ni ella està incòmoda», va defensar el conductor d’‘El hormiguero’, que també va reparar en la resposta que dona l’entrevistada en la polèmica campanya: «Si jo fos un tio, ell no m’hauria fet aquesta pregunta». «El Ministeri d’Igualtat menteix, veurem totes les vegades que he preguntat a homes coses semblants», va apuntar Motos, rescatant algunes de les seves xerrades amb convidats com Sergio Dalma, Maluma, Jordi Évole o Miguel Ángel Silvestre.

Després va arribar el torn de paraula dels col·laboradors del presentador, que no van dubtar a sortir en la seva defensa. «Fa cinc temporades seguides que soc guionista del programa i sempre tenim una cura extrema per no ofendre el convidat, sigui home o dona», va assegurar Juan del Val, mentre que Nuria Roca va assegurar sentir-se «escandalitzada per aquest tipus de publicitat».

«¿Voleu afegir alguna cosa més?», va instar Motos als seus tertulians, arribant llavors el torn de Cristina Pardo: «Lamento moltíssim que la política s’estigui convertint en una política de xarxes socials, de linxament i d’assenyalament.» «És una campanya de merda», va finalitzar Tamara Falcó sense donar més arguments sobre el tema.