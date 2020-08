Una realitat molesta, els «asimptomàtics»

Un dels temes que porta de cap els experts en covid-19 és entendre com moltes persones donen positiu per la covid-19 però no es posen malaltes: són els anomenats «asimptomàtics». Aquest grup de persones poden representar (en funció de la font consultada) entre un 40-70% de la població infectada per la covid-19. Són els que més fàcilment poden transmetre la pandèmia per la simple raó que ni ells ni la gent que els envolta s'adonen que estan propagant el virus.

Aquesta situació dels asimptomàtics, portadors sans o transmissors silenciosos també es dona en algunes malalties infeccioses tant bacterianes com víriques. És a dir, una de les coses que fa que la covid-19 sigui tan difícil de controlar a data d'avui és que no sabem com es manifesta la infecció de la covid-19 en les persones asimptomàtiques abans que donin positiu pel test PCR de la covid-19.

Sabem que les persones velles, obeses, o que pateixen asma o diabetis, tenen més probabilitats de desenvolupar una forma severa de la covid-19. Però la gran pregunta és: ¿com escapen de la malaltia les persones infectades, es a dir, els asimptomàtics? A data d'avui sembla que les persones asimptomàtiques ho són per una barreja de factors com la genètica, ser jove i trets específics del seu sistema immunitari. Encara no sabem si els asimptomàtics ho són per estar infectats per pocs virus o si és perquè el seu sistema immunològic és com els dels ratpenats, que estan infectats però no emmalalteixen degut al fet que el seu sistema immunitari els va eliminant i contenint.

Una de les teories actuals diu que la majoria de les persones vulnerables tenen més receptors ACE2 (que són les portes d'entrada cel·lulars pel coronavirus) que els asimptomàtics. Els adults més vells tenen més ACE2 que la gent jove o, dit d'altra manera, els seus nassos donen millor la benvinguda al virus que el jovent. Les persones obeses també en tenen més. Una altra teoria és que les persones més joves tenen més infeccions virals respiratòries en general i, en conseqüència, la seva exposició a coronavirus diferents els dona alguna protecció parcial contra la covid-19. Una tercera hipòtesi és que les persones asimptomàtiques podrien ser genèticament més afortunades. Serien persones amb gens que codifiquen per receptors ACE2 (la porta d'entrada del virus a les cèl·lules) menys susceptible a deixar entrar el virus.

Com podeu veure, teories no en falten i preguntes, tampoc. Per acabar, un altre tema que amoïna als experts són aquelles persones que ni són asimptomàtiques ni la malaltia els colpeix de manera greu. Són persones que estan només «una mica malaltes», són els paucisimptomàtics, que vol dir que els símptomes són suaus, poc molestos i per tant no farien sospitar estar infectats per la covid-19.

El que hem de tenir clar és que la millor manera de sortir-nos-en d'aquesta desconcertant pandèmia és que tots ajudem els metges i experts a entendre com detectar, transmetre i combatre el virus. Una ineludible responsabilitat de cada un de nosaltres és seguir escrupolosament totes les mesures de prevenció i especialment: netejar-se les mans, utilitzar mascaretes, mantenir la distància social i no fer part d'aglomeracions. No hem d'oblidar recórrer al metge davant dels símptomes i tenir molt clar a qui o de qui ens hem pogut infectar.

Com podeu veure, encara hi ha moltes preguntes, però col·laborant amb els metges i experts tindrem respostes i, certament, ens sortirem!